Im “Sommerhaus der Stars” kämpften die Kandidaten in den vergangenen Wochen um den Sieg. Doch nur ein Promi-Paar hat am Ende gewonnen und nimmt stolze 50.000 Euro mit nach Hause.

Die Staffel hatte es in sich! Noch nie wurde im “Sommerhaus der Stars” so oft geweint und gestritten, wie in diesem Jahr. Oft eskalierte der Streit zwischen den Promi-Paaren – besonders Lisha und Lou sowie Andrej Mangold und Jennifer Lange nahmen kein Blatt vor den Mund. Die Streitigkeiten der vergangenen Staffeln wurde in den Schatten gestellt.

Die Promi-Paare mussten sich nochmal beweisen

Nun stand das Finale der Show an. Influencerin Lisha und ihr Partner Lou, die “Bullyparade”-Tänzerin Diana Herold mit ihrem Mann Michael, die “Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas und Caroline Robens sowie Hypnotiseur Martin Bolze mit Partnerin Michaela kämpften um den Sieg. Doch bevor der Gewinner gekürt wurde, mussten sich die Promi-Paare erst noch in einigen Spielen beweisen.

Lisha und Lou scheitern bei Wissensspiel

Schon beim vierten Platz hatten alle Promi-Paare das Nachsehen. Das gesuchte Lösungswort mussten die Kandidaten aus den zur Verfügung stehenden Bällen zu bilden -das war wohl gar nicht so leicht, denn keiner konnte das lösen. Da jedoch Martin Bolze und seine Partnerin Michaela am längsten brauchten, sind sie als erstes Pärchen ausgeschieden. An einem Wissensspiel scheiterten dann Lisha und Lou – damit belegten die YouTuber den dritten Platz.

Andreas und Caro Robens sind die Sieger der Show

Dann stand das Final-Spiel an, bei welchem Diana Herold und ihr Mann Michael scheiterten – damit haben Andreas und Caro Robens das Spiel und damit auch die Staffel gewonnen. Die beiden “Goodbye Deutschland”-Auswanderer kassieren damit das Preisgeld von 50.000 Euro. Für das Paar ist das eine riesige Überraschung – denn zu Beginn der Show standen die Bodybuilder kurz vor dem Aus, wenn nicht Georgina Fleur und Kubilay Özdemir das Haus verlassen hätten. Die Folgen von “Das Sommerhaus der Stars” kannst du nochmal bei TVNOW* schauen. Schon gelesen? Sommerhaus-Wiedersehen: Bittere Tränen bei Jennifer Lange!

