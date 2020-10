Sommerhaus der Stars 2020: Annemarie Eilfeld & Tim Sandt sind raus!

Im “Sommerhaus der Stars” flogen in dieser Staffel die Fetzen. Nachdem Andrej Mangold und Jennifer Lange in der vergangenen Woche die Show verlassen mussten, stand nun der nächste Exit an.

Das Beben des vorangegangenen Tages zeigt im “Sommerhaus der Stars” immer noch Wirkung. Ein Lager ist gestärkt, beim anderen zeigen sich Auflösungserscheinungen. Als dann auch noch zarte Bande zwischen den verfeindeten Parteien geknüpft werden, steht bei einem Paar die Beziehung auf dem Prüfstand und der Zusammenhalt innerhalb der Gruppe auf der Kippe. Gespielt wird “Einparken” und “Schlag mich steif”.

Beim Spiel “Einparken” sind diesmal die Männer gefragt: schaffen es die frischgebackenen Beifahrer, ein Auto mit ihren blinden Frauen am Steuer in eine Parklücke zu manövrieren? Außerdem wartet beim Spiel “Schlag mich steif” ein Wettkampf der Güteklasse A. Rohe Eier müssen über ein Parkour transportiert werden und anschließend zu Eiweiß geschlagen werden.

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt müssen gehen

Beim emotionalen Pauschalurlaub im Westmünsterland wurde das kuschlige Zusammenleben der Traumpaare auf eine sehr harte Probe gestellt. Denn obwohl Andrej Mangold und Jennifer Lange raus sind, wurde es nicht ruhiger. Bei der Nominierung standen nur Annemarie Eilfeld und Tim Sandt sowie Andreas und Caro Robens zur Auswahl, nachdem sich die anderen Paare einen Nominierungsschutz hatten. Die anderen Promi-Paare haben dann aber entschieden: Annemarie und Tim müssen das Haus verlassen! Die anderen Kandidaten kämpfen weiter um den Sieg und um eine stolze Summe von 50.000 Euro. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.