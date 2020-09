Sommerhaus der Stars 2020: Annemarie Eilfeld & Tim Sandt sind dabei!

Durch „Deutschland sucht den Superstar“ wurde Annemarie Eilfeld bekannt. Ihren Freund Tim Sandt hat die Sängerin bisher aus der Öffentlichkeit weitgehend rausgehalten – bis jetzt! Denn nun nimmt das Paar in der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ teil.

Für Annemarie Eilfeld stand schon immer fest, dass sie Sängerin wird. Schon im Alter von sechs Jahren absolvierte sie eine Ausbildung in klassischem Gesang an der Musikhochschule Leipzig. Ab ihrem 13. Lebensjahr orientierte sie sich in Richtung Popmusik und hatte erste Auftritte auf Stadtfesten, Hochzeiten usw. Bekannt wurde Annemarie 2009 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“, wo sie den dritten Platz belegte. Damals machte sie besonders durch ihre freizügigen Outfits und einen Streit mit Dieter Bohlen auf sich aufmerksam.

So ging es für Annemarie Eilfeld nach DSDS weiter

Nach DSDS spielte sie Nebenrollen bei GZSZ und „Alarm für Cobra 11“. Heute macht Annemarie immer noch Musik und arbeitet als Radiomoderatorin bei einem Schlagersender. Tim ist selbständig im Bereich Network-Marketing und übernimmt einen Teil von Annemaries Management. Außerdem unterstützt er momentan Annemaries Vater in dessen Bauunternehmen.

Die Sängerin ist mit Tim Sandt seit drei Jahren ein Paar

Die beiden sind seit 3 Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in einer Diskothek auf Mallorca, als beide im Urlaub waren. Die Sängerin zeigte sich bislang noch nicht oft mit ihrem Freund in der Öffentlichkeit. Das Paar lebt recht konventionell und träumt von einer Hochzeit und gemeinsamen Kindern, nachdem sie ihren beruflichen Höhepunkt erreicht haben. Annemarie bezeichnet sich selbst als „Künstlertype“, Tim ist im Gegensatz zu ihr eher der „rationale Erfolgsorientierte“. Tim nennt Annemarie Miii; sie nennt ihn Mister Miii.

Darum macht das Promi-Paar im RTL-Sommerhaus mit

Und warum machen die beiden überhaupt beim „Sommerhaus der Stars“ mit? „Grundsätzlich reizt uns natürlich die Challenge, über uns hinauszuwachsen und neue Leute kennenzulernen. Den Titel ‚Promipaar des Jahres‘ zu haben wäre auch cool. Aber das Geld ist definitiv nicht unsere Motivation“, sagt Tim Sandt im Interview mit RTL. Annemarie Eilfeld: „Das klingt immer so ausgelutscht, aber es ist tatsächlich so. Machen wir uns nichts vor: 50.000 Euro sind schnell weg. Uns ist es ehrlich gesagt wichtiger, uns langfristig etwas aufzubauen.“ Ob das Promi-Paar auch als Sieger aus der Show gehen wird? Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zeigen RTL und TVNOW am 9. September 2020 um 20:15 Uhr. Mehr News zum „Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.