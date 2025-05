„Sollten sich schämen“: Stars finden kritische Worte nach Tod von Nadja Abd el Farrag (†60)

Nadja Abd el Farrag ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Zahlreiche Stars reagierten bestürzt auf die Todesnachricht – aber finden zeitgleich auch kritische Worte.

Die Ex-Freundin von DSDS-Juror Dieter Bohlen ist völlig überraschend im Alter von 60 gestorben. Die Moderatorin und Sängerin soll am 9. Mai 2025 in einer Hamburger Klinik für immer die Augen geschlossen haben. Die Trauer um Naddel ist riesig: Viele Stars nehmen Abschied und bekunden ihr Beileid.

Jenny Elvers veröffentlichte einen Zeitungsartikel und schrieb dazu: „Arme kranke Seele. Ruhe in Frieden.“ Die Schauspielerin findet aber auch kritische Worte: „Alle, die sie noch bis zum Schluss vor die Kamera gezerrt haben, sollten sich in Grund und Boden schämen!“ Im vergangenen Jahr hatte sich Nadja Abd el Farrag aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

„Benutzt und emotional geprügelt“

Auch Simone Ballack äußert sich kritisch: „Benutzt und emotional geprügelt … sie hat lange durchgehalten in dieser verrückten Welt.“ Sie sei „traurig, obwohl ich sie nicht wirklich gekannt habe“, so Simone Ballack und fügt hinzu: „Man braucht mehr als ein hartes Fell, um zu ‚überleben‘ in der herzlosen, unbarmherzigen, verurteilenden Gesellschaft!“

Ähnlich äußert sich Julian F.M. Stoeckel: „Immer, wenn ich etwas über Naddel gelesen hab, ging’s eigentlich nur darum, ob sie gerade betrunken war, ob sie dünn oder dick war, ob sie einen Job hat oder wie viel Geld sie hatte! Im Nachhinein denke ich mir, hat sie ein Leben geführt, mit der Presse und für die Presse. Ich hoffe, dass sie sich jetzt an einem Ort befindet, an dem es ihr besser geht, an dem sie glücklich ist und an dem sie hoffentlich auch frei ist.“

„Sehr, sehr traurig“, schrieb Claudia Effenberg. „So unfassbar traurig! Ich hoffe sehr, dass sie jetzt endlich Ihre Ruhe findet“, meint auch Michaela Schaffrath. Society-Expertin Vanessa Blumhagen schrieb auf Instagram: „Man hätte Nadja Abd el Farrag nach der Trennung von Dieter Bohlen ein ruhiges, ein beschauliches Leben gewünscht. Aber ihre Dämonen haben sie nicht in Frieden gelassen.“