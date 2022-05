Sogar Tornados drohen: Superzellen wüten über Deutschland!

Am Donnerstag knallte es vor allem im Westen von Deutschland. Nun drohen weitere schwere Unwetter am Freitag – und zwar in vielen Regionen! Denn in zahlreichen Bundesländern wird es ungemütlich.

Nach den Unwettern am Donnerstag drohen auch am Freitag heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Diese ziehen einmal quer über Deutschland! Besonders betroffen ist demnach der Westen, der Osten sowie die Mitte des Landes. Die ersten Unwetter drohen am Freitagmittag in Nordrhein-Westfalen, im Tagesverlauf knallt es dann auch im Osten.

Schwere Unwetter wüten am Freitag über Deutschland

„Ab 12 Uhr heute Mittag erreicht das Gewittertief den Westen Deutschlands und zieht dann einmal quer über Deutschland hinweg. Heute könnten sich genau über und um Nordrhein-Westfalen Superzellen bilden. Das ist ein Zusammenschluss von mehreren Gewitterzellen zu einer großen. Dabei kann es dann zu Orkanböen kommen, heftigen Sturzfluten und großem Hagel“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net in der Bild-Zeitung.

Sogar Tornados sind möglich

Der Deutsche Wetterdienst hat bereits entsprechende Vorwarnungen herausgegeben. „Ein Gewittertief zieht ab dem Freitagnachmittag von Westen her über die nördliche Mitte hinweg und sorgt für eine sehr großräumige und heftige Unwetterlage. Dabei werden verbreitet schwere, zum Teil auch extreme Gewitter mit massiven Auswirkungen erwartet. Die Gewitter sind begleitet von schweren Sturm- oder Orkanböen zwischen 90 und 130 km/h (Bft 10-12) sowie heftigem Starkregen um 40 l/m² in einer Stunde und Hagel mit einer Korngröße um 5 cm. Teils ist auch extrem heftiger Starkregen mit rund 60 l/m² in wenigen Stunden wahrscheinlich. Auch einzelne Tornados sind nicht ausgeschlossen", heißt es auf der Website des DWD.