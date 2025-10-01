„So You Think You Can Dance“-Star Joshua Allen (†36) ist tot

Riesige Trauer in der Tanzwelt: Joshua Allen ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Eine Quelle bestätigte die traurige Nachricht. Details zu den Todesumständen gibt es jedoch nicht.

Große Bekanntheit erlangte Joshua Allen durch seine Teilnahme in der Tanzshow „So You Think You Can Dance“. Eine Quelle bestätigte gegenüber dem Portal TMZ, dass er mit 36 Jahren gestorben sei.

Bisher gibt es keine Details zur Todesursache

Die Familie bittet um „Privatsphäre und Gebete“. Von dem langjährigen Freund Emmanuel Hurd wurde er als „sehr ehrlichen, authentischen Menschen“ beschrieben. „Er hat nicht immer das getan, was alle von ihm erwarteten, aber genau deshalb war er ein Gewinner“, sagt er weiter.

Nicht nur in der Tanzshow „So You Think You Can Dance“ war Joshua Allen präsent, sondern nahm auch in anderen TV-Formaten teil – dazu zählen etwa „Community“ und „American Horror Story“. Auch in Filmen wie „Step Up 3D“ und „Footloose“ wirkte er mit.

In der Tanzszene war Joshua Allen ein gefeierter Star – dabei hat er nie Tanzunterricht genommen. „Ich war technisch wirklich nicht so gut ausgebildet. Ich habe einfach versucht, im Sommer Kurse zu besuchen, und wenn die Schule wieder anfing, habe ich Kurse besucht, bin gelaufen und habe Football gespielt. Ich habe immer nur im Sommer trainiert. Es war also nie ein hartes Training“, sagte er damals in einem Interview mit Entertainment Weekly.

Es ist nicht der erste tragische Todesfall: Stephen „tWitch“ Boss verstarb im Jahr 2022. Er nahm in der gleichen Staffel „So You Think You Can Dance“ teil und freundete sich schnell mit Joshua Allen an. Damals schrieb Joshua bei Instagram: „Seit Tagen versuche ich, die richtigen Worte zu finden, aber nichts reicht aus, um den Schmerz über deinen Verlust auszudrücken! Keine Worte werden jemals ausreichen, um meine Liebe zu dir, Stephen, zu beschreiben.“