Gewusst? So wirkt Lachen auf unseren Körper

Lachen ist gesund – das weiß wohl jeder! Aber warum eigentlich? Und was macht es eigentlich mit unserem Körper, wenn wir total happy sind? Wir können dir schon mal jetzt verraten: Es hat sehr sehr viele gute Gründe, froh zu sein und viel Zeit mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu verbringen. Doch lies selbst.

Nicht nur, dass es uns direkt viel besser geht, wenn wir lächeln und glücklich sind. Nein, es hat einfach so viel mehr gute Seiten und Auswirkungen für unseren Körper. Wir haben dir mal die wichtigsten Dinge zusammengefasst, die dabei in dir passieren.

Das passiert, wenn du lachst

Glückshormone

Wenn du lächelst und Freude hast, dann werden in deinem Körper sogenannte Glückshormone ausgeschüttet. Die Endorphine wirken dabei besonders gut auf uns. Sie sorgen nämlich nicht nur für gute Laune, sondern sind auch dafür da, Schmerz zu reduzieren. Die Muntermacher lassen aber auch unser Stresslevel sinken.

Stoffwechsel und Verdauung

Der Körper merkt, wenn wir glücklich sind und sehr viel lachen. Das tut ihm sehr gut und lässt uns stressfreier leben und funktionieren. Die Verdauung und der Stoffwechsel laufen deshalb gleich viel besser.

Immunsystem

Menschen, die sehr viel lachen, werden seltener krank und leiden vergleichsweise viel weniger an Depressionen. Das konnten schon so einige Studien beweisen. Wenn du also sehr viel lachst, bleibst du gesund und bist zudem noch echt gut drauf.

Unsere Leistungen

Es gibt aber noch mehr Gründe, viel zu lachen. Es steigert nämlich auch unsere Leistungen und unsere Konzentrationsfähigkeit. Das liegt vor allem daran, dass wir sehr viel ausgeglichener und zufriedener sind.

Wirkung auf andere

Aber auch das ist ein ziemlich guter Grund, viel mehr zu lachen. Wir wirken auf unsere Mitmenschen nämlich direkt viel sympathischer und offener. Jemand mit dauerhaft ernster Miene wird dagegen oft gar nicht so sehr wahrgenommen. Wenn du also ab und zu mal in der Öffentlichkeit lächelst, sorgt das für eine Ausstrahlung und bestimmt auch für die ein oder andere nette Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Schon gelesen? Das passiert mit deinem Körper, wenn du auf Zucker verzichtest