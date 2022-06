So wirkst du viel reifer und erwachsener

Damit man bei seinen Mitmenschen mehr wahrgenommen wird, hilft es oft, dass man einfach erwachsener und reifer wirken muss. Das ist gar nicht so schwer, wenn du auf ein paar Kleinigkeiten wirkst. So kommst du auch bei etwas älteren Mitmenschen besser an und wirst auch besser wahrgenommen. Aber was muss man dafür tun?

Jeder hat sicher die Situation schon einmal erlebt, dass man von älteren Mitmenschen einfach nicht wahrgenommen wurde, weil man einfach nur jünger wirkt. Dabei ist das Alter in der Hinsicht eigentlich gar nicht wichtig. Schließlich kann man auch viel wissen und bewirken, wenn man ein paar Jährchen jünger ist.

So wirkst du älter und erwachsener

Die richtigen Klamotten

In den ersten Augenblicken mustern wir jeden, den wir sehen – und das natürlich nur sehr oberflächlich. So schnell bilden wir unsere Meinung. Genau deshalb spielt die Kleidung so eine wichtige Rolle. Wenn du also älter und erwachsener wirken möchtest, dann schaue einfach mal, was die Personen tragen, denen zu gefallen möchtest und passe dich ihnen an.

Sport machen

Wenn du regelmäßig Sport machst und dein Körper gut trainierst, dann wird man das auch wahrnehmen. Muskeln sind also auch nicht zu unterschätzen. Zudem wirkt es sehr erwachsen, wenn man sich fit hält und auf seinen eigenen Körper achtet.

Auf Alkohol verzichten

Es wirkt nicht sehr reif, wenn man immer mit der Bierflasche umherrennt oder sich regelmäßig komplett abschießt. Das zeigt nur Schwäche. Trinke lieber in Maßen anstatt in Massen und bestehe in der ein oder anderen Situation auch mal nur auf ein Glas Wasser.

Körpersprache

Die Körperhaltung und die dazugehörige -sprache ist sehr entscheidend. Geht jemand mit einem selbstbewussten Gang oder lässt derjenige die Schultern hängen und macht sich klein? Zudem ist es auch sehr wichtig, wie man sich verhält, wenn man irgendwo sitzt. Nimmt man dabei Platz ein und zeigt sich dadurch groß oder macht man sich eher klein. Schon gelesen? Körpersprache: Das sagt dein Gang über dich aus.