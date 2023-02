So wird deine Hochzeitspapeterie zum dekorativen Hingucker

Deine Hochzeit soll einer der schönsten Tage deines Lebens werden? Klingt nicht gerade nach einer sehr niedrig gelegten Messlatte. Aber natürlich ergibt es keinen Sinn, an den falschen Stellen Kompromisse einzugehen, die sich für dich letztlich als Nachteil erweisen.

Warum ausgerechnet an deiner eigenen Hochzeit etwas essen, was dir nicht schmeckt; ein Outfit tragen, mit dem du dich nicht wirklich identifizierst und Musik hören, die deine Beine nicht in Bewegung versetzt? Schließlich möchtest du dich so präsentieren, wie du tatsächlich bist und alle deine Lieben an deinem Glück teilhaben lassen. Und eine gute diesbezügliche Gelegenheit dafür bietet sich dir schon im Vorfeld – in der Hochzeitspapeterie.

Was zählt alles dazu?

Wie es die Bezeichnung schon verrät, umfasst die Hochzeitspapeterie quasi alles, was während der Feierlichkeit mit Papier zu tun hat. Darunter fallen beispielsweise

Save-the-Date-Karten (sofern von dir gewünscht),

natürlich die Hochzeitseinladungen, aber

auch Menü- und Getränkekarten oder

Namensschilder, die den Gästen ihre Plätze an den Tischen anzeigen.·

Noch nicht davon gesprochen, was sich ansonsten noch alles auf Papier bringen lässt. So haben unter anderem auch manche Freunde oder Familienmitglieder Ideen, die mit diesem Material zu tun haben. Und manche sind so clever, bei ihren kreativen Vorhaben auch dein eigenes Hochzeitsdesign aufzugreifen – wenn sie es denn bereits im Vorfeld kennenlernen dürfen. Vielleicht entsteht dadurch ja sogar ein so schönes und individuelles Geschenk, dass du dieses noch einmal ausdrücklich auf deiner Danksagung Hochzeit ansprechen möchtest? Die übrigens ebenfalls in Form einer Karte gestaltet werden kann …

Papier ist geduldig …

…, doch sind das Deine zukünftigen Gäste im Hinblick auf Informationen zu deiner Hochzeit auch? Bevor bei dir, deinen Trauzeugen oder anderen mit der Verwaltung von Neuigkeiten bezüglich der Hochzeit Betrauten die Smartphone- und Telefonleitungen zu glühen beginnen, ist es Zeit, Freunde und Verwandte auf einen sinnvollen Zwischenstand zu bringen.

Wann wirst du heiraten?

Welche Locations hast du dafür ausgesucht? Wie kommt man dorthin?

Hast du gute Tipps bezüglich potenzieller Übernachtungsmöglichkeiten?

Wie sieht es mit einem Dresscode, bestimmten Hochzeitsgeschenken und einer eventuellen Kinderbetreuung aus?

Freust du dich, wenn man dir in Bezug auf ganz konkrete Vorbereitungsschritte unter die Arme greifen kann?

Und wer ist neben dir ein brauchbarer diesbezüglicher Ansprechpartner?

Alles Fragen, die bestimmt vielen Menschen unter den Nägel brennen und die du mit einer inhaltlich entsprechend gestalteten Hochzeitseinladung auf einen Schlag beantworten kannst. Aber natürlich soll es nicht nur um die schnöde Weitergabe von Informationen gehen!

Individuell und liebenswert – genau wie du!

Du bist einzigartig. Und so wird auch jedes Detail deiner Hochzeit sein – inklusive der Hochzeitspapeterie. Immerhin ist sie ein tolles Spielfeld, auf dem du deine ganze Kreativität präsentieren kannst. Ob in Form von ausgesuchten Schriften, persönlichen Fotoaufnahmen oder frech-romantischen Sprüchen … Alles, was an deiner Feier mit Papier zu tun hat, hat das Potenzial, den anderen auf subtile Art immer wieder deine persönliche Note vor Augen zu führen. Ähnlich, wie es auch Daniel Peukmann und Carolina Noeding bei ihrer Hochzeit gehalten haben.

Gut zu wissen: Was für ein genaues Motto und Design letztlich das Rennen machen wird, lässt sich manchmal nicht innerhalb von ein paar Minuten sagen. Manchmal fallen die besten Dinge ja auch ganz spontan vom Himmel. Lass dir also selbst genug Zeit und Raum, um dir etwas zu überlegen und mit deiner zukünftigen Ehefrau oder deinem zukünftigen Ehemann zu besprechen. Schließlich ist die Hochzeitspapeterie zu wichtig und zu schön, um darüber schon vor der Hochzeit in einen handfesten Streit zu geraten. In jedem Fall ist es toll, wenn sich dein und euer ganz persönliches Flair in der Feier ausdrückt – und es sich durchaus auch in solchen Kleinigkeiten ausdrückt!