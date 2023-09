Gewusst? So werden Pickel sofort unsichtbar!

Das Problem kennen wohl alle: Man steht früh am Morgen auf und plötzlich entdeckt man einen Pickel. Überall liest man Tipps und Tricks, wie schnell die Hautunreinheiten verschwinden sollen. Oft werden dazu Hunderte verschiedene Produkte empfohlen. Am Ende helfen sie aber nicht wirklich. Doch jetzt gibt es eine neue Erfindung, mit der du sie wirklich komplett unsichtbar machen kannst. Schon einmal von „Pickel Patches“ gehört?

Wer kennt es nicht? Man macht sich gerade fertig und will aus dem Haus gehen. Doch eine Sache zerstört einfach alles: Pickel. Egal, ob auf der Arbeit, in der Schule oder einfach nur zu Hause bist. Es sieht einfach nicht schön aus und tut auch noch richtig weh. Ausdrücken macht die Sache oft noch schlimmer. Doch mit diesem neuen Produkt musst du das gar nicht mehr machen.

So machst du Pickel einfach unsichtbar

Im Drogeriemarkt finden wir viele verschiedene Produkte, die uns helfen sollen, Pickel loszuwerden – das geht von Cremes bis hin zu Make-up. Doch ein Produkt soll die Mitesser einfach verdecken. Es sind kleine, kreisrunde Pflaster – diese werden auch „Pickel Patches“ genannt. Dabei haben sie nicht nur den Effekt, Pickel unsichtbar zu machen. Die kleinen Helferchen sind auch noch mit Wirkstoffen getränkt. Das reinigt die Poren und trocknet Unreinheiten aus. Sieht also nicht nur viel besser aus, hilft sogar auch noch. Was will man mehr? Die kleinen Patches lassen sich zudem auch noch überschminken. So fällt es im Alltag nicht einmal auf.

So wendest du „Pickel Patches“ an

Die Anwendung ist sehr einfach. Reinige dein Gesicht vorher gründlich und klebe hinterher ein Pflaster auf den Pickel. Mindestens acht Stunden Tragezeit sind empfohlen. Dann sollte die Unreinheit normalerweise verschwunden sein. Du kannst sie aber natürlich so lange tragen, wie du es möchtest. Sie eignen sich sogar für die Nacht. Abschminken solltest du dich aber dennoch. Denn durch Make-up können noch weitere Pickel dazu kommen. Ein weiterer Vorteil ist der Preis. Je nach Marke und Qualität kosten 20 Pflaster um die 5 Euro. Da sind Cremes oder spezielles Make-up oft teurer.