So viele Kalorien verbrennt man beim Duschen

Egal ob kalt oder warm – die Dusche tut unserem Körper sehr gut. Denn man kann entspannen und bringt den Körper ordentlich in Schwung. Aber wie hoch ist eigentlich der Kalorienverbrauch beim Duschen?

Der Duschgang gehört zur täglichen Routine dazu. Zum einen sind wir danach frisch, aber die Dusche tut auch dem Körper extrem gut. Was die meisten wohl nicht wissen: Auch unter der Dusche kann man abnehmen! Denn gerade mal 15 Minuten in der Dusche reichen aus, um einige Kalorien zu verbrennen.

Wie hoch ist der Kalorienverbrauch beim Duschen?

Laut freundin.de verliert man bei einem 15-minütigen Duschgang bis zu 62 Kalorien. Das ist für eine Aktivität, welche nichts mit Sport zu tun hat, sehr gut. Wenn man sich die Haare wäscht, kommen noch einige Kalorien obendrauf. Denn 15 Minuten Haare föhnen verbrennen 40 Kalorien – insgesamt wären das dann mehr als 100 Kalorien bei einem Duschgang.

Besonders sinnvoll ist eine kalte Dusche

Etwas mehr Bewegung bedeutet auch mehr Fettverbrennung. Deshalb sollte man sich ausführlich einseifen, denn dann wird man noch mehr Kalorien los. Am sinnvollsten ist eine kalte Dusche, denn diese regt nicht nur den Kreislauf an, sondern steigert auch die Fettverbrennung. Es wird zusätzliche Energie durch die niedrigen Temperaturen verbraucht und wirkt sich positiv auf die Kalorienverbrennung aus.

Kann eine Dusche den Sport ersetzen?

Umso länger und kälter man duscht, umso mehr Kalorien werden verbrannt. Dennoch sollte man auf Sport nicht verzichten. Denn eine Dusche ersetzt keinesfalls das Training im Fitnessstudio. Schließlich ist Sport gut für den Körper und beugt Krankheiten vor. Zwar kann man unter der Brause einige Kalorien verbrennen, lange Durchgänge sollte man aber dennoch vermeiden: Zum einen ist der Wasserverbrauch sehr hoch und zum anderen kann die Haut austrocknen.

Übrigens: Selbst beim Baden verbrennt man einige Kalorien. Wissenschaftler der Loughborough University haben herausgefunden, dass man beim Baden bis zu 140 Kalorien verbrennen kann – das ist in etwa genauso viel wie ein 30-minütiger Spaziergang. Wer Wasser liebt und gleichzeitig abnehmen will, sollte jedoch grundsätzlich lieber tauchen oder schwimmen. So hat man nicht nur Wasser, sondern ist auch noch in Bewegung und kann diese zwei Elemente miteinander verbinden, welche für die Fettverbrennung am vorteilhaftesten sind.