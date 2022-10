So viele Kalorien verbrennst du beim Zähne putzen!

Das Zähne putzen gehört zum Alltag dazu – besonders nach dem Essen. Das hat noch einen anderen Effekt: Du kannst dabei sogar Abnehmen! KUKKSI verrät dir, wie viele Kalorien du beim Zähne wirklich verbrennst.

Bei alltäglichen Verrichtungen wie dem Treppen steigen oder auch dem Zähne putzen kannst du einige Pfunde loswerden – es ist wohl die effektivste Art, um schlanker zu werden. Mal schnell die Einkäufe in den Kühlschrank zu räumen, reicht aber noch nicht ganz aus.

So viele Kalorien wirst du beim Zähne putzen los

Sogar beim Zähne putzen verlierst du 10 Kalorien. Wenn du „wippend, auf einem Bein stehend“ die Zähne putzt, kannst du sogar 45 Kalorien in knapp zehn Minuten verlieren, wie eine Studie des Instituts für Prävention und Nachsorge Köln im Auftrag der Zeitschrift Fit for Fun ergab. Beim Telefonieren bist du in rund 10 Minuten um die 26,6 Kalorien los. Und auch bei normalen Tätigkeiten im Haushalt können die Pfunde nur so purzeln – unter anderem beim Kochen, Spülen, Aufräumen oder den Boden wischen. Und wer einen Garten hat, sollte auch dort öfter anlegen – auch dabei verliert man bis zu 180 Kalorien in nur 30 Minuten.

So viele Kalorien verlierst du in 30 Minuten

Schnee schaufeln ca. 240 kcal

ca. 240 kcal Gartenarbeit ca. 180 kcal

ca. 180 kcal Möbel umstellen ca. 180 kcal

ca. 180 kcal Auto waschen ca. 150 kcal

ca. 150 kcal Bad- und Küchenfliesen schrubben ca. 150 kcal

ca. 150 kcal Rasen mähen ca. 120 kcal

ca. 120 kcal Staubsaugen ca. 110 kcal

ca. 110 kcal Bügeln ca. 110 kcal

ca. 110 kcal Betten beziehen ca. 105 kcal

ca. 105 kcal Fenster putzen ca. 100 kcal

ca. 100 kcal Boden wischen ca. 100 kcal

ca. 100 kcal Boden fegen ca. 95 kcal

ca. 95 kcal Aufräumen ca. 95 kcal

ca. 95 kcal Spülen ca. 75 kcal

ca. 75 kcal Kochen ca. 75 kcal

Der Lebensstil ist sehr wichtig

Dennoch eine schlechte Nachricht: Es gibt kein Wundermittel, um Kalorien zu verlieren. Um sein Gewicht wirklich zu reudzieren, sollte man auf seinem Lebensstil achten und auch eine ausgewogene Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle – du solltest also auf fettreichhaltige Lebensmittel verzichten.