So trauert Hollywood um Friends-Star Matthew Perry

Matthew Perry ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in der beliebten Serie „Friends“. Zahlreiche Hollywood-Stars trauern um den Sitcom-Star.

Als Chandler Bing brachte er Millionen Zuschauer der Kultserie „Friends“ zum Lachen. Der Schauspieler wurde in seinem Haus in einem Nobelviertel von Los Angeles (Kalifornien) in einem Whirlpool tot aufgefunden, wie TMZ berichtet. Ein Angestellter habe ihn gefunden und anschließend den Notruf gewählt. Zwar ermittelt die Mordkommission, es gebe aber kein Hinweis auf ein Verbrechen. Auch am Unglücksort seien keine Drogen gefunden worden. Die Todesumstände sind bisher noch unklar.

Hollywood trauert um Matthew Perry

Zahlreiche Kollegen aus Hollywood haben sich mit emotionalen Posts in den sozialen Netzwerken nach der traurigen Todesnachricht zu Wort gemeldet. „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen, Matthew Perry. Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben“, schreibt „Friends“-Co-Star Maggie Wheeler.

Beim Kurznachrichtendienst X lässt Moderator Piers Morgan verlauten: „Der Friends-Star war ein großartiger Schauspieler, aber nach eigener Aussage ein sehr gequälter Typ. Seine jüngste Autobiografie über sein von Sucht heimgesuchtes Leben war eine der kraftvollsten, ehrlichsten und aufschlussreichsten, die ich je gelesen habe. Was für eine traurige Nachricht.“ Matthew Perry berichtete in seiner Autobiografie von seinem langen Kampf gegen seine Drogen- und Alkoholsucht.

„Oh nein. Er kämpfte so sehr mit der Sucht und war mutig genug, offen und ehrlich damit umzugehen. Es tut mir so leid für seine Familie und Freunde, die heute die Nachricht erhalten. Nichts weniger als herzzerreißend. Ruhe in Liebe, Matthew Perry“, schreibt Kollegin Olivia Munn in einer Instagram-Story. US-Star Shannen Doherty war mit Matthew Perry befreundet. Die 52-Jährige schreibt: „Viele werden ihn vermissen und wir ganz sicher auch. Ja. Ich könnte poetischer sein oder die Dinge besser ausdrücken, aber im Moment überwiegen Schock und Traurigkeit.“ Schauspielerin Selma Blair: „Wir alle haben Matthew Perry geliebt, und ich besonders. Täglich. Ich habe ihn bedingungslos geliebt. Und er mich. Und ich bin kaputt. Mit gebrochenem Herzen. Süße Träume, Matty. Süsse Träume.“