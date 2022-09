Kondom: So streifst du es richtig über

Zweifelsfrei gehört das Kondom zu den beliebtesten Verhütungsmitteln. Es schützt nämlich nicht nur vor einer ungewollten Schwangerschaft, sondern auch vor vielen Geschlechtskrankheiten. Jedoch sollte man es richtig überziehen, denn nur so ist man beim Geschlechtsverkehr richtig geschützt.

Neben der Pille gehört das Kondom zu den wichtigsten und sichersten Verhütungsmitteln überhaupt. Damit es aber auch den vollen Schutz bietet, musst du es richtig überstreifen und benutzen. So kannst du den Sex in vollen Zügen genießen und musst dir keine Sorgen machen, dass etwas passiert.

So verwendest du ein Kondom richtig

Als Erstes solltest du dir die Kondomverpackung ansehen. Ist das Kondom noch haltbar oder ist das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen? Und ist die Verpackung noch in Ordnung oder weist sie irgendwo Beschädigungen auf? Falls alles gut ist, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.

Reiße die kleine Verpackung an der gezackten Seite vorsichtig auf. Am besten so weit wie möglich am Rand, damit du das Kondom nicht beschädigst. Pass aber auch mit scharfkantigen Dingen oder deinen Fingernägeln auf, dass du den Gummi nicht kaputtmachst. Gerade Schmuck oder andere Gegenstände können sehr schnell das Kondom beschädigen.

Halte die Kondomspitze mit Daumen und Zeigefinger fest und setze das Kondom auf die Spitze deines Penis. Achte darauf, dass es richtig herum ist. Das ist beim nächsten Schritt nämlich besonders wichtig.

Nun rollst du das Kondom mit deiner Handinnenseite über deinen Penis. Auch hier solltest du aufpassen, dass du es nicht beschädigst. Wenn es du dein Glied komplett eingehüllt ist und es auch nicht zu locker sitzt, ist das schon mal sehr gut und du kannst Sex haben.

Anschließend kannst du es entfernen. Das solltest du am besten machen, bevor dein Glied erschlafft. Ansonsten könnte nämlich das Sperma herauslaufen. Werfe das Kondom nicht in die Toilette, sondern lieber in den Mülleimer. Denk an die Umwelt.