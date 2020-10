So sieht der Kinderschokolade-Junge heute aus!

Wenn man am Abend etwas zu Naschen braucht, dann greift man oft zu Kinderschokolade. Auf der Verpackung ist eine Junge abgebildet. Jeder von uns hat ihn schon einmal darauf gesehen, aber niemand weiß so richtig, wer er ist und wie er heute aussieht. Das hat KUKKSI mal gecheckt!

Kinderschokolade kennt jeder von uns. Jeder hat sie schon mindestens einmal genascht – wenn nicht sogar viel öfter. Doch hast du dich jemals gefragt, wer eigentlich das bekannte Gesicht auf der Verpackung ist? Das Gesicht ist uns allen ziemlich vertraut – aber keiner weiß eigentlich so richtig, wer der süße Junge auf dem Bild ist. Nach so vielen Jahren ist es noch immer auf dem Cover der Süßigkeit.

Das ist der Junge auf der Kinderschokoladenpackung

Mit gerade einmal 10 Jahren wurde er zum Gesicht auf der Kinderschokoladen-Packung. Doch niemand kennt ihn so richtig oder weiß auf Anhieb den Namen. Heute ist er nämlich schon 25 Jahre alt – es sind also schon mehr als 15 Jahren vergangen. Dass er so lange das Werbegesicht von Ferrero bleibt, hätte er vermutlich selbst nie gedacht. Es handelt sich dabei um den Briten Josh Bateson, hat Politikwissenschaft an der Londonborough University studiert und arbeitet auch noch als Model. Er war sogar mal das Kampagnen-Gesicht der britischen Edel-Wäscheduftmarke “Frey”. Die blauen Augen, das Lächeln sowie die Frisur hat er bis heute erhalten.

Auch heute noch als Model aktiv

Auf Instagram ist Josh Bateson ein echter Influencer geworden und hat mittlerweile über 135.000 Abonnenten. Regelmäßig postet er dort voller Stolz viele Bilder mit der super beliebten Süßigkeit. Meist trägt er enge Shirts und Longsleeves, wo sein Oberkörper zum Vorschein kommt. Natürlich gibt es aber noch eine Menge anderer Schnappschüsse, die sein privates Leben zeigen. Das Modeln hat er aber nicht aufgegeben und macht es auch heute noch.