So schlimm ging Eric Sindermann mit seiner Ex-Freundin Tara Tabitha um!

Dass Eric Sindermann jetzt nicht unbedingt als der größte Gentlemen bekannt ist, hat man schon nach wenigen Folgen von „Promi Big Brother“ gemerkt. Dort ist er zurzeit Bewohner in der diesjährigen Staffel. Doch das ist nicht das einzige Format, in dem der Ex-Handballer dieses Jahr zu sehen war beziehungsweise ist. In „Ex on the Beach“ war er nämlich auch. Dort kämpfte er anfangs noch um eine zweite Chance bei seiner Ex-Freundin Tara Tabitha – bis sich das Blatt wendete!

Schon bei „Ex on the Beach“ sorgte er bei vielen Zuschauern für Entsetzen. Obwohl er noch anfangs um seine Ex kämpfte und eine zweite Chance wollte, knutschte und fummelte er kurze Zeit später schon wieder mit zwei anderen Teilnehmerin. Wie er in einem Promiflash-Interview verriet, hatte er selbst bisher schon über 500 Frauen. Und auch bei „Promi Big Brother“ ist er nicht der größte Gentlemen.

Der blaue Haken ist sein größter Traum

Dass der ehemalige Handballer unbedingt weltberühmt werden will, ist längst kein Geheimnis mehr. In der Reality-TV-Show „Promi Big Brother“ erzählte er, dass der blaue Verifizierungshaken bei Instagram sein größter Traum sei. Zudem will er unbedingt eine Million Follower erreichen. „Ich bin nach dieser Show ein Promi. Ich will weltberühmt werden. Das ist mein Lebensinhalt“, sagte Eric Sindermann gegenüber den anderen Mitbewohnern. Ob das was wird? Da muss der 33-Jährige Papa noch an der einen oder anderen Sache arbeiten. Bei einer anderen Show ging er nämlich richtig übel mit seiner Ex-Freundin um.

Eric Sindermann beleidigte Ex im TV

Eigentlich wollte er bei dem Fernsehformat „Ex on the Beach“ das Herz seiner Ex-Freundin Tara Tabitha zurückerobern. Doch das änderte sich schnell. Kurz nach dem Einzug knutschte er aber schon mit „Temptation Island“-Teilnehmerin Roxy herum. Auch bei Vanja Rasova konnte er sich nicht beherrschen und fummelte mit ihr herum, wurde dann sogar von seiner Ex-Freundin erwischt. Als Tara Tabitha endgültig den Schlussstrich zog und ihn aus der Sendung rausvotete, beleidigte er sie noch im TV. „Ich kann dir trotzdem sagen, dass ich dich nicht mag. Weil ich einfach finde, dass du eine sehr, sehr arrogante Person bist. Ich finde, du denkst, du bist wer. Du bist eine Person, die sehr, sehr falsch ist. Ich denke, bei dir ist der Status ganz wichtig und dass der Mann ganz viel Geld hat. Und ich hoffe, dass du diesen Mann irgendwann findest“, sagte er gegenüber der Frau, die er gerade noch angehimmelt hatte. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Unterhosen-Ekel und Dusch-Gate!