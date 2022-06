So reduzierst du deinen Verpackungsmüll

Wer kennt es nicht? Man macht sich etwas Leckeres zu Essen mit ein paar Zutaten. Doch dabei sammelt sich mal wieder unglaublich viel Müll. Das ist natürlich alles andere als schön. Aber was kann man eigentlich dagegen tun, dass man nicht unbedingt weniger kochen muss und dennoch den Verpackungsmüll krass reduziert?

Zwei Dinge extrem an so viel Müll im Haushalt: Erstens ist nicht so geil für die Umwelt, wenn man so viel Müll produziert und zweitens muss man viel öfter runter zur Tonne gehen. Es gibt also gute Gründe, den eigenen Müll im Haushalt zu reduzieren. Doch wie macht man das eigentlich am besten?

So erzeugst du viel weniger Müll

Müll im Supermarkt lassen

Supermärkte haben oft Behälter für Papier, Pappe und Plastikabfälle. Nimm nicht unnötig viele Verpackungen nach Hause, sondern entsorge sie gleich vor Ort. Falls du jemand bist, der sehr viel Fast Food kauft, dann fällt oft viel Pappmüll an. Du kannst deine Fertigpizzen oder Ähnliches auch direkt auspacken und die Pappe vor Ort entsorgen. Natürlich wäre es aber noch besser, auf Fast Food zu verzichten und dafür lieber etwas mehr Gemüse zu kaufen. So sparst du auch Verpackungsmüll.

Größere Mengen

Oft gibt es Produkte in einer großen und in einer kleineren Ausführung. Kaufe dir lieber die größere Packung, anstatt mehrere Male die kleine. So spart man oftmals nicht nur Geld, sondern hat auch noch deutlich weniger anfallenden Müll zu Hause.

Achte auf dieses Symbol

Es gibt eine Menge Produkte, welche eine Verpackung haben, die recycelt werden. Wenn jeder diese Produkte kaufen würde, hätte das eine sehr starke Wirkung auf unsere Umwelt. Bei diesen Produkten gibt es immer ein Symbol auf der Verpackung. Achte darauf und kaufe diese Produkte. So hast du nicht unbedingt weniger Müll zu Hause, aber zumindest tut es der Umwelt besser.

Transport deines Einkaufs

Wenn du einkaufen gehst, dann solltest du am besten immer einen eigenen Korb, einen Rucksack oder einen Beutel mitbringen, um deinen Einkauf zu transportieren. Oft werden nämlich immer wieder Plastikbeutel gekauft, die nach dem Einkauf im Müll landen. Zudem spart es auch Geld. So musst du nicht bei jedem Einkauf immer wieder um die 30 Cent zahlen.