So nutzt du deinen Vormittag richtig sinnvoll

Am Vorabend hat man sich noch so viel für den nächsten Morgen vorgenommen. Aber wenn dann morgens der Wecker klingelt, bleibt man doch lieber liegen und hat im Nachhinein nichts geschafft. Das ist natürlich total ärgerlich. Es gibt aber so ein paar kleine Tricks, wie dir das nicht mehr passiert. So hast du nämlich am Nachmittag auch viel mehr Zeit.

Wer kennt es nicht? Am Abend stellt man sich noch extra früh den Wecker, damit man gleich am nächsten Tag richtig effektiv in den Tag startet. Doch das Bett ist dann doch wieder zu kuschelig, um aufzustehen. Eigentlich wollte man so viel schaffen, doch daraus wurde mal wieder nichts. Das muss aber gar nicht sein.

Darum solltest du den Vormittag effektiv nutzen

Natürlich schiebt man immer mal gern die ein oder andere Sache in den Tag hinein und schläft dafür vormittags lieber eine Stunde länger. Doch selbst eine einzige Stunde kann sehr viel ausmachen. Wenn du ein paar Dinge zu erledigen hast, dann ist es sinnvoller, sie gleich am Vormittag zu erledigen. Denn da hat man meistens eh nie etwas vor und nachmittags will man vielleicht etwas mit den Freunden unternehmen. Außerdem fühlt es sich sehr gut, wenn man schon am Morgen alles erledigt hat und ohne Hintergedanken durch den Tag schlendern kann.

So bist du schon am Morgen motiviert

Es fällt natürlich nicht immer leicht, direkt nach dem Aufstehen richtig loszulegen. Doch es gibt gute Gründe, wie du lesen konntest. Wenn dir etwas Motivation dafür fehlt, dann denk dran, wie es sich anfühlt, wenn du es hinter dir hast. Mach dir einen kleinen Plan und nimm dir nicht zu viel vor. Selbst wenn es am Morgen nur ein oder zwei Stunden sind, in denen du Sachen erledigst, reicht das schon, um viel zu schaffen. Gerade am Wochenende sind das dann vier Stunden und du hast den restlichen Tag frei und alles hinter dir.