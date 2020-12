So machst du dein Weihnachtsfest unvergesslich

Dass dieses Weihnachten anders wird, steht natürlich schon jetzt fest. Doch deshalb muss es nicht schlecht werden. Wir verraten dir ein paar Ideen, wie du das “Fest der Liebe und Familie” 2020 zu etwas ganz Besonderem machst.

Es sind nur noch wenige Tage – dann ist endlich wieder Heiligabend. Und natürlich wird es sehr außergewöhnlich und einfach nur anders werden. Doch irgendwann denkst du mal an dieses Weihnachtsfest zurück. Immerhin wird das Jahr 2020 unvergesslich sein – und das kannst du auch mit deiner Weihnachtszeit machen.

So wirst du Weihnachten 2020 nie vergessen

Backe ganz viel

Am besten backst du nicht nur viel, sondern probierst auch neue Rezepte und Ideen aus. Vielleicht auch mit jemanden aus der Familie oder der besten Freundin. Lass deinen Ideen freien Lauf und wage dich an Rezepte, die du schon immer mal machen wolltest.

Ein richtiger Filmmarathon

Auch das gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu und wenn du das noch nie gemacht hast, dann wird es dringend Zeit. Das wirst du ganz sicher nicht vergessen. Hol dir eine kuschlige Decke aus dem Schrank, werf dich auf die Couch und stelle dir Tee bereit. Dann kann es auch schon losgehen.

X-Mas-Feier mit Freunden

Natürlich geht das derzeit nur digital, aber why not? Immerhin hat jeder von uns ein Handy und WLAN. Aber auch über PC oder Laptop ist es möglich. Plant eine richtige Weihnachtsparty und lasst es euch gemeinsam gut gehen. Für schlechte Laune alleine zu Haus ist da absolut kein Platz. Aber nicht vergessen: Ihr braucht dafür auch den passenden Weihnachtslook.

Schmücken, schmücken, schmücken

Du bist eigentlich absolut kein Fan von Weihnachtsschmuck oder vielleicht auch einfach viel zu faul dafür? Nichts da! Dieses Jahr wird die ganze Bude geschmückt – und so viel wie es nur geht. Wenn du es schon so nie machst, dann dieses Jahr mal so richtig.