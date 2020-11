So kommst du entspannt durch die Weihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür und das heißt: Chaos und Stress! Der ein oder andere wird sicherlich die nächste Zeit einen mentalen Zusammenbruch haben, doch das muss nicht sein. Mit den richtigen Tipps und einer gewissen Organisation kann die nächste Zeit sogar richtig chillig werden.

Die kommenden paar Wochen sind für uns alles weit entfernt von Ruhe und Besinnlichkeit. Gerade bei großen Familie ist die Zeit bis zur Bescherung ein absoluter Höllentrip! Jeder will ein individuelles Geschenk haben, alle wollen an dem Abend satt werden und tausend Dinge müssen bis dahin erledigt werden. Und fangen wir gar nicht es davon an, wenn du Gastgeber bist. Die To-do-Liste wird also einfach nur länger, anstatt kürzer – wo soll man da eigentlich anfangen?

Die 4 besten Tricks für die Weihnachtszeit

Online bestellen

Es klingt so simpel hat aber einen großen Vorteil: Der Stress sich zwischen den Menschenmassen durch zu drängeln ist erspart geblieben! Für viele ist genau das nämlich das schlimmste zu Weihnachten. Doch der Tipp liegt hier im Onlinehandel! Fast alle Sachen kann man ganz bequem von der Couch oder von überall bestellen. Hält dir lästig viele Menschen von Leib und die Verkäufer freuen sich auch, wenn sie ein oder zwei Kunden weniger zu bedienen haben.

Aufgaben verteilen

Auch wenn du Gastgeber am Heiligabend bist: Du musst nicht alle alleine machen! Deine Familie und Freunde sind nicht nur zum Schlemmen bei dir und bekanntlich ist es ja auch das Fest der Liebe. Also schnapp dir ein paar Leute und lass sie auch einen Teil zur Besinnlichkeit beitragen. Bei der Vorbereitung können sie dir übrigens auch helfen!

Zeit nehmen

Die To-do-Liste wird nicht weniger – egal, ob du dir jetzt den letzten Kick Stress verabreichst oder nicht. Nimm dir deswegen ein bisschen Zeit für dich um zu entspannen. Heiligabend wird stattfinden, auch wenn du dir jetzt mal zwei Folgen deiner Lieblingsserie gönnst! Wenn dir Netflix nicht zusagt ist ein Spaziergang in der Natur unheimlich entspannend.

Gutscheine verschenken

Wenn alles nichts mehr bringt und du wirklich keine Idee mehr für Geschenke hast, dann gibt es Gott sei Dank noch die guten alten Gutscheine. Unpersönlicher als der geht es fast nicht mehr, aber dafür kannst du damit nichts falsch machen. Doch auch hier Vorsicht: Jemandem der Mode egal ist, solltest du keinen Gutschein für ein Modegeschäft schenken.