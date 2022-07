So kannst du das Chaos an Flughäfen umgehen

Zurzeit herrscht an den Flughäfen in Deutschland absolutes Chaos – und das wird sich auch bis in den tiefen Sommer hineinziehen. Vielleicht bist du ja auch von dem Chaos betroffen und machst dir nun Sorgen, ob die Reise, auf die du dich schon so lang freust, nicht im absoluten Albtraum endet. Du kannst bei diesem ganzen Chaos auf jeden Fall etwas unternehmen.

Man hat ein wunderschönes Hotel gefunden. Doch die Hin- und Rückreise sind meistens immer sehr stressig. Darauf hat man natürlich am wenigsten Lust – vor allem, wenn es dann noch zu so einem Chaos an den Flughäfen kommt, wie es zurzeit der Fall ist. Aber dagegen kannst du die ein oder andere Sache unternehmen.

So wirkst du dem Flugchaos entgegen

Flug umbuchen

Vielleicht gibt es eine günstige Möglichkeit, um den Flug zu verlegen. Zu vielen Reisezielen gibt es viele Flüge und vielleicht ist einer dabei, der nicht so sehr ausgebucht ist. Dafür ist er dann vielleicht in der Nacht, was aber auch seine Vorteile haben kann. So kann man zum Beispiel besser im Flugzeug schlafen.

Check-In

Bei vielen Airlines gibt es die Möglichkeit, sich direkt über das Smartphone einzuchecken, was Papierkram und Nerven spart. Achte darauf, ob es bei dir vielleicht nicht auch geht. So musst du nämlich nur noch dein Gepäck abgeben und musst danach nur noch zum Gate gehen.

Handgepäck vorbereiten

Informiere dich über die Richtlinien des Handgepäcks der Airline, mit der du fliegen wirst und bereite direkt alles dafür vor. So gibt es keine Verzögerungen bei der Sicherheitskontrolle und es spart auch einigen Stress. Zudem gibt es keine böse Überraschung und du musst nichts wegschmeißen.

Einreisebestimmungen

Was auch immer für Chaos und Verzögerungen sorgt, sind Einreisebestimmungen. Hast du alle benötigten Impfungen, Dokumente für die Einreise und sind sie auch noch lang genug gültig? Viele Länder wollen einen Reisepass, der noch mindestens drei oder sogar sechs Monate gültig ist. Schon gelesen? Die 6 verrücktesten Schmuggeleien auf dem Flughafen.