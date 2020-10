So gut ist Sperma für die Haut!

Immer wieder hört man, dass Sperma für die Haut gut sein soll. Immerhin enthält sehr viele Proteine und Vitamine. Aber wie gut ist es eigentlich wirklich und wie kann man es für die eigene Haut nutzen?

Vielleicht hast du als Junge schon selbst mal mit deinem Sperma gespielt und es dir etwas genauer angeschaut. Oder auch du als Mädchen, wenn du mit deinem Freund Sex hattest. Eigentlich ist es nämlich eine echt interessante Sache und vielleicht hast du auch schon von dem Mythos gehört, dass Sperma gut für die Haut sein soll. Aber warum eigentlich? Ist da wirklich etwas dran und wie kann ich es verwenden?

Deshalb ist Sperma gut für die Haut

Das männliche Ejakulat besteht hauptsächlich aus Proteinen, aber auch Zink, Enzyme und Kalium. Das sind alles Dinge, außer Enzyme, die wir sehr oft in Hautpflegeprodukten wiederfinden. Das ist auch der Grund, weshalb es uns so gut tut und unsere Haut weicher wirken lässt. Es ist also tatsächlich gut, wenn wir Sperma auf unserer Haut auftragen würden oder es eintrocknen lassen. Vor einigen Jahren haben Dermatologen an der Universität Graz herausgefunden, dass die in Sperma enthaltende Flüssigkeit – auch Spermidin genannt – den Alterungsprozess der Haut stoppen kann. Spermidin enthält nämlich einen sehr hohen Anteil an Antioxidantien und glätten somit die Haut. Zudem wird sie weicher.

Aber wie gut ist es eigentlich wirklich?

Auch wenn das alles erst mal gut klingt, gibt es einen kleinen Haken. Von den Bestandteilen des Spermas her, ist es sehr gut. Es kann aber dennoch für die Haut zu viel werden. Dermatologen raten immer, dass der Säureschutzmantel auf unserer Haut intakt bleiben solle. Wenn Sperma auf unsere Haut kommt, wird der natürliche pH-Wert unserer Haut von 4,5 auf rund 8 angehoben. Das ist auf Dauer natürlich nicht gut. Aber das kann wirklich nur bei sehr sehr viel Sperma passieren. Sollte also eher weniger ein Problem werden. Schon gelesen? Diese 6 seltsamen Dinge passieren beim Sex während der Periode