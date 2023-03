So gefährlich sind Skinny Jeans wirklich!

Skinny Jeans dürfen im Kleiderschrank nicht fehlen und liegen im Trend – beinahe jedes Mädchen trägt sie. Und sogar bei Jungs wird das Kleidungsstück immer beliebter. Doch die enge Hose kann auch eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen. Das musste auch eine 35-Jährige aus Australien spüren.

Die hautengen Jeans sind einfach total angesagt. Sie machen eine tolle Figur und auch unsere Kurven kommen in den engen Dingern zum Vorschein. Mannchmal können die engen Hosen auch etwas ziepen und quetschen – das nehmen wir bisher in Kauf.

Frau musste ins Krankenhaus

Dieser Fall machte weltweit Schlagzeilen: Eine Frau hat Skinny Jeans getragen – und musste danach in ein Krankenhaus! Die 35-Jährige hatte hockend über mehrere Stunden Kühlschränke ausgeräumt. Als sie danach nach Hause wollte, konnte sie kaum noch laufen. Die Schmerzen wurden immer schlimmer – später fand sie ein Taxifahrer auf dem Gehweg. „Ihre Waden so massiv angeschwollen, dass wir ihr die Jeans vom Bein schneiden mussten“, sagt ein Neurologe damals gegenüber CTV News. Die Frau hatte in den Zehen und Knöcheln kein Gefühl mehr. Sie musste mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, hat aber glücklicherweise keine bleibenden Schäden davongetragen. Mittlerweile kann sie wieder selbstständig gehen und auch die Schwellung ist zurückgegangen.

Die Gefahr bei Skinny Jeans wird unterschätzt

Die Gefahr der engen Hosen wird meist unterschätzt. Durch das Tragen der engen Klamotten kann die Durchblutung gestört sowie Gefäße, Muskeln und Nerven geschädigt werden. Das kann auch von Taubheitsgefühlen, Prickeln und Brennen bis hin zu starken Schmerzen führen. Im schlimmsten Fall müssen sogar die Gliedmaßen amputiert werden! Und auch bei Männern wird die Trendhose immer beliebter. Diese kann die Spermienqualität schädigen und es kann sogar zur Unfruchtbarkeit kommen, wie das Fachmagazin Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry berichtet. Auf Skinny Jeans brauchst du nicht komplett verzichtenb – du solltest die Hose aber nicht über einen längeren Zeitraum tragen.