So gefährlich ist ein kaputtes Ladekabel wirklich!

Ein Mädchen aus Vietnam schläft mit einem Smartphone in der Hand ein – dabei erlitt sie einen Stromschlag und ist gestorben. Was für eine Horror-News! Doch wie gefährlich sind kaputte Ladekabel eigentlich wirklich?

Die Nachricht mit dem toten Mädchen schockierte Smartphone-Nutzer. Einige haben darauf sofort einen Blick auf ihr Ladekabel geworfen, ob dort noch alles ganz ist. Tatsächlich können kaputte Ladekabel sehr gefährlich werden. KUKKSI verrät dir, wann du dir grundsätzlich ein Neues kaufen solltest.

Stromschlag durch kaputtes Ladekabel?

Meldungen von Stromschlägen durch kaputte Ladekabel gibt es immer wieder. Ob Cafés, Bahnhöfe oder in der U-Bahn – beinahe überall können wir unser Smartphone aufladen. Das Ladekabel wird dann aus Zeitmangel meist lieblos in die Tasche gequetscht – dadurch kann es irgendwann kaputt gehen.

Das sagt ein Experte dazu

Die Gefahr, bei einem korrekt hergestellten Ladekabel einen lebensgefährlichen Stromschlag zu bekommen, ist sehr gering. „Bei korrekt hergestellten Ladekabel und Trafos kommen nur geringe Spannungswerte bzw. Stromstärken zum Einsatz. Dafür sorgt eine entsprechende Elektronik im Ladegerät, die die Bedingungen im Haushaltsstromnetz (zum Beispiel 230 Volt) entsprechend runterregelt“, sagt ein Sprecher des TÜV Rheinland gegenüber des StANDARD.

Wann solltest du dir ein Neues kaufen?

Doch was ist, wenn der Ladekabel gerissen ist? Zwar sollte man damit schon sehr vorsichtig sein – ob das aber gefährlich ist, kommt auf die Gefährlichkeit des Produktes an. Grundsätzlich gilt aber: Ist dein Ladekabel kaputt, solltest du es sicherheitshalber lieber austauschen und durch ein Neues ersetzen. Denn Sicherheit geht vor – und einer Gefahr willst du dich ganz sicher nicht aussetzen. Und es kommt noch eine weitere Gefahr dazu: Ein kaputtes Ladekabel kann auch deinen Akku oder sogar dein Handy zerstören. Dann kann sogar ein Feuer oder eine Explosion auslösen – besonders nachts kann das gefährlich sein, denn dadurch kann dein Zimmer schnell brennen. In Hamburg ist dadurch ein Mann ums Leben gekommen, weil sein ladegerät explodiert ist. Schon gelesen? 9 Dinge, die dein Smartphone sofort zerstören