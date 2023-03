Pompoir: So funktioniert der Schamlippenkuss!

Die Sextechnik „Pompoir“ ist ein wahrer Geheimtipp im Bett. Der „Schamlippenkuss“ oder auch „Griff der Kleopatra“ bringt die Boys um den Verstand. Die Sex-Praktik beschert den Jungs einen Super-Orgasmus.

Ladies, ihr wollt eurem Boy einen unvergesslichen Samenerguss bescheren? Dann solltet ihr unbedingt „Pompoir“ ausprobieren. Dieser Trend wird ein unvergessliches Erlebnis im Bett. Wie der Name „Schamlippenkuss“ verrät, ist die Praktik vor allem für den Boy interessant. Aber natürlich haben Girls auch etwas davon. Doch was versteckt sich genau dahinter und wie funktioniert die Sex-Praktik eigentlich? KUKKSI gibt darauf jetzt Antworten!

Durch den Schamlippenkuss kommt er zum Mega-Orgasmus

Die Schamlippen werden nicht geküsst – hinter der Praktik steckt nämlich etwas ganz anderes. Die vaginalen Muskeln werden beim Geschlechtsverkehr dazu genutzt, um den Penis zu stimulieren. Durch die Beckenbodenmuskulatur am Eingang der Vagina kann sein Glied massiert werden. Er dringt dabei nicht in die Vagina ein – sondern das Girl sitzt mit ihrer Vagina auf dem Penis. Der Junge liegt auf dem Rücken und das Girl hockt über ihn – am besten dafür geeignet ist die Reiterstellung. Dabei musst du deine Scheidenmuskulatur bei der Penetration abwechselnd an- und entspannen – der Penis wird dadurch hineingezogen. Ihr dürfte euch dabei nicht bewegen – nur deine Vagina kommt zum Einsatz.

Das sind die Voraussetzungen für „Pompoir“

Damit er bei „Pompoir" zum Mega-Orgasmus kommt, solltest du aber definitiv üben, denn ganz einfach ist die Sex-Praktik nicht. Denn nur mit einer gut durchtrainierten Beckenbodenmuskulatur ist der „Schamlippenkuss" überhaupt möglich. Für ihn ist es ein komplett neues Lustgefühl und sie hat die komplette Kontrolle – so kommen beide voll auf ihre Kosten. Ein weiterer Vorteil: Durch den Schamlippenkuss wird die Beckenmuskulatur trainiert und kann einen positiven Einfluss auf euer sexuelles Empfinden bewirken. Auch Inkontinenz kann man damit vorbeugen.