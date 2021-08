So bringt ein Würfel krassen Schwung in dein Sex-Leben!

Deine Beziehung hat gerade so einen richtigen Tiefpunkt und auch im Bett läuft es zurzeit irgendwie nicht so toll? Dann braucht man es manchmal gar nicht so viel Veränderung, um Schwung in die Sache zu bekommen. Manchmal reicht auch nur eine kleine Sache – wie zum Beispiel ein Würfel.

Jede Beziehung hat Höhen und Tiefen. Es kommt immer nur darauf an, wie du mit der jeweiligen Situation umgehst. Denn dann ist das auch gar kein Grund zur Sorge. Die Hochpunkte muss man immer genießen und in einer Tiefphase aus dem Loch herauskommen und Mal etwas kreativ werden. Wenn es mit dem Sex Mal nicht so laufen sollte, dann bring einfach einen Würfel ins Spiel.

Würfel bringt Schwung ins Sexleben

Mit einem Würfel kann man unglaublich viele Spiele spielen – auch im Bett. Zurzeit habt ihr in eurer Beziehung eine kleine Flaute? Dann lasst den Würfel entscheiden, was passieren wird. Dafür legt ihr vorher fest, was bei welcher Zahl passieren soll. Das macht die Sache nicht nur viel spannender, sondern lässt euch auch lockerer werden und bringt euch zusätzlich Spaß im Bett. Vielleicht probiert ihr dann auch Dinge aus, die ihr vorher nie gemacht habt. Das kann auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden – und dafür müsst ihr euch nicht einmal einen großen Aufwand machen.

Auch andere Dinge eignen sich

Im Endeffekt muss es kein Würfel sein. Er eignet sich eben nur perfekt, weil man dafür auch sehr schnell Regeln aufstellen kann. Natürlich gibt es auch andere Gegenstände wie Spielkarten. Vielleicht kann man ja auch beides kombinieren. Euch sind keine Grenzen gesetzt. Erfindet euer eigenes Spiel mit euren Regeln. Solange ihr Spaß daran findet, ist es auch völlig egal, wie kompliziert oder simpel es ist. Schnell werdet ihr merken, dass es aber so viel mehr Überraschungseffekte und Abwechslung gibt, dass es vielleicht schon bald ohne Würfel gar keinen Sex mehr gibt. Schon gelesen? Chemsex: Darum kann der Trend tödlich enden!