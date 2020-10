So bleibst du auch bei kalten Temperaturen gesund

Der Sommer ist längst vorbei und die Temperaturen nähern sich wieder so langsam der Null – in knapp acht Wochen ist sogar schon wieder Weihnachten. Damit du in der kalten Jahreszeit gesund bleibst, haben wir für dich ein paar nützliche Tipps. So fühlst du dich den ganzen Herbst und Winter wohl – auch bei Regen und Minusgraden.

In der kalten Jahreszeit kann man es sich in der Wohnung schön gemütlich und kuschelig machen. Draußen sieht es dafür aber ganz anders aus. Kalte Temperaturen und regen machen das Draußensein gar nicht mal so angenehm. Damit du aber weiterhin gesund bleibst, solltest du dir mal diese Ratschläge durchhalten.

So bleibst du immer gesund

Ernährung

Die richtige Ernährung ist nicht nur wichtig, wenn du Sport machst, sondern dich und deinen Körper gesundhalten möchtest. Dafür solltest du unbedingt ausreichend trinken und dich ausgewogen ernähren. Genau deshalb ist Obst und Gemüse besonders wichtig. Teile deine Mahlzeiten in mehrere kleine auf. So wirst du nicht zu sehr müde. Gerade im Winter kann das Wunder bewirken.

Die richtige Kleidung

Mindestens genauso wichtig wie die richtige Ernährung, ist die passende Kleidung in der kalten Jahreszeit. Schütze deinen Körper ausreichend vor der Kälte, damit du dich nicht unterkühlst und krank wirst.

Achte auf die Hygiene

Durch das Coronavirus ist die Hygiene zurzeit super wichtig. Aber auch ohne sie ist diese Regel im Herbst und Winter unbedingt einzuhalten. Jeden Winter gibt es eine regelrechte Grippewelle. Wenn wir dann Bus und Bahn fahren, können sich Keime und Bakterien sehr schnell an Oberflächen festsetzen und verbreiten. Deshalb solltest du deine Hände regelmäßig desinfizieren und gründlich deine Hände waschen.

Halte dich fit

Auch im Winter kann man Sport machen – und das ist gar nicht so unwichtig. Immerhin gibt es in den Supermärkten wieder allerlei Naschereien und Süßigkeiten. So bleiben wir nicht nur gesund und fit, sondern können auch unser Wunschgewicht erreichen.