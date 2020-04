Promis unter Palmen: Désirée vs. Claudia! Muss der Sender eingreifen?

In der neuen SAT.1-Realityshow „Promis unter Palmen“ teilen sich zehn Prominente eine Villa am Palmenstrand in Thailand. Doch harmonisch ist es dort nicht – ganz im Gegenteil! In der zweiten Folge kommt es zu einem handfesten Streit, welcher es in sich hat.

Eigentlich könnte es so romantisch sein: Eine Villa in Thailand direkt am Meer, ein paar Spielchen spielen und 100.000 Euro abkassieren. In der Praxis sieht das aber ganz anders aus: Die Stars gehen in der neuen SAT.1-Show an ihre Grenzen. Doch nun kommt es zu einem handfesten Zoff!

Désirée Nick geht auf Claudia Obert los

Reality-TV-Star Désirée Nick und Unternehmerin Claudia Obert geraten in der zweiten Episode total aneinander. Der Streit scheint komplett aus dem Ruder zu laufen – laut einem Trailer gibt es sogar Handgreiflichkeiten! „Du bist eine Lügnerin, beweg deine Fresse aus der Kamera“, schreit die Diva ihre Kontrahentin an.

Warum ist der Streit eskaliert?

Und dann das: Désirée Nick verpasst Claudia Obert tatsächlich eine Ohrfeige! „Der kann man nur körperlich etwas signalisieren“, sagt sie. Dann schmeißt Désirée Nick auch noch den Koffer von Claudia Obert die Treppe hinunter. Die anderen Kandidaten standen geschockt daneben und glaubten nicht, was sie da sahen. Musste der Sender bei den Dreharbeiten da sogar eingreifen?

Unklar ist bisher, weshalb sich die beiden Ladys angehen – das ging aus dem Trailer bisher nicht hervor. Die Show scheint bei den Zuschauern jedenfalls sehr gut anzukommen – die Quoten fielen bei der ersten Folge extrem gut aus. Und auch bei dem Zickenkrieg werden die Zuschauer wohl wieder einschalten. SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ immer mittwochs um 20:15 Uhr.