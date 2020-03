Janine Pink: Nackt! Die Beauty lässt die Hüllen fallen

Janine Pink wurde durch die RTLZWEI-Daily „Köln 50667“ bekannt. Später spielte die Beauty in der Serie „Leben.Lieben.Leipzig“ mit und ist nun in der SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ dabei. Doch wie tickt die ehemalige Soap-Darstellerin eigentlich privat?

In der Rolle der Yvonne Voss stand Janine Pink bis 2017 am Set der Serie „Köln 50667“. Später schlüpfte sie nochmal in die gleiche Rolle – dann jedoch für die Serie „Leben.Lieben.Leipzig“. Später mischte die Beauty das „Promi Big Brother„-Haus ordentlich auf – Reality-TV-Erfahrung hat sie also genug.

Das macht Janine Pink heute

Nach ihrer Soap-Karriere startete Janine Pink als Influencerin durch. „Danach habe ich mich mit meinem Management um neue Projekte gekümmert – das ist aber noch Top Secret. In den vergangenen Monaten habe ich mich vor allem auf Instagram konzentriert“, erzählte Janine Pink im exklusiven Interview mit KUKKSI im Jahr 2019 beim Megapark-Opening auf Mallorca.

Karriere am Ballermann?

Eine Karriere am Ballermann könnte sich Janine Pink nicht vorstellen. „Ich habe Respekt vor den Menschen, die das hier machen. Das ist hier wohl die größte Jury von Malle. Das muss ja schrecklich sein, wenn man da oben steht und dann buhen einen alle Leute aus. Willi Herren hat ja Vollgas gegeben – Hut ab vor den Menschen, die das machen. Aber für mich wäre das nichts“, verriet sie uns weiter.

Janine Pink zog sich für den Playboy aus

Erst vor wenigen Wochen hat die Influencerin die Hüllen fallen lassen und zog sich für den Playboy aus. „Das Shooting hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war eine ganz tolle Atmosphäre auf Fuerteventura. Wir haben in tollen Locations, an wunderschönen Orten geshootet. Durch die tollen Kakteenlandschaften und die atemberaubenden Vulkane hatten wir super Hintergründe und es sind tolle Motive entstanden. Das Team war auch echt super entspannt und hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben“, verriet sie in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Hat Janine Pink einen Freund?

Bei „Promi Big Brother“ hat es zwischen Janine Pink und Tobias Wegener gefunkt. Doch im Jahr 2019 zerbrach die Beziehung – danach folgte eine öffentliche Schlammschlacht. „Es ist insgesamt zu viel passiert. Das Schlimmste für mich war, dass er sich bei Instagram einige Stunden später über meinen Liebeskummer-Post lustig gemacht. Das war so ein Ding, wo ich dachte, wie respektlos ist das“, offenbarte uns der Ex-„Köln 50667“-Star kurz nach der Trennung.

Sie trifft auf ihren Ex bei Promis unter Palmen

Doch nun trifft sie unfreiwillig auf ihn – denn auch er gehört zu den Kandidaten bei „Promis unter Palmen“. Wie die beiden damit wohl umgehen werden? SAT.1 zeigt „Promis unter Palmen“ ab dem 25. März 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Janine Pink: Bittere Abrechnung mit Tobias Wegener!