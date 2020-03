Carina Spack: Sind ihre Brüste echt?

Durch „Der Bachelor“ wurde Carina Spack bekannt. Dadurch konnte die Beauty bereits Reality-TV-Erfahrung sammeln. Nun will die Blondine die SAT.1-Show „Promis unter Palmen“ ordentlich aufmischen – aber wie tickt sie eigentlich privat?

Einige Kandidaten verschwinden nach der Teilnahme in einem Trash-Format schnell wieder von der Bildfläche – bei Carina Spack ist das nicht der Fall. Denn nach ihrer Teilnahme in „Der Bachelor“ im Jahr 2018 war sie immer wieder regelmäßig in diversen Formaten zu sehen. Bei Daniel Völz hinterließ die Beauty damals einen bleibenden EIndruck – ein Paar wurden die beiden aber trotzdem nicht. Denn beim Dreamdate gab er der Blondine einen knallharten Korb.

Hat Carina Spack einen Freund?

Nach „Der Bachelor“ nahm Carina Spack bei „Bachelor in Paradise“ teil – in der RTL-Show hatte die Blondine diesmal mehr Glück. Mit Serkan Yavuz fand sie tatsächlich einen Freund – wir glücklich das Paar ist, zeigen sie bei Instagram: Dort posten die beiden immer wieder verliebte Schnappschüsse. Die beiden sind derzeit aber voneinander getrennt, denn Serkan Yavuz ist derzeit im „Big Brother„-Haus.

Sind ihre Brüste echt?

Immer wieder wird Carina Spack mit einer Frage konfrontiert. Die Fans wollen von ihr immer wieder wissen, ob ihre Brüste echt sind. Dazu hat die Blondine mal ein längeres Statement bei Instagram gepostet. „Ich verstehe nicht, warum sich alle immer über die Brüste oder den Körper anderer Leute unterhalten müssen. Ich bekomme so viele Nachrichten, warum ich meine Brüste hab machen lassen und was das soll (auch wenn sie nicht gemacht sind). Als erstes, wen geht das überhaupt etwas an, ob man sich die Brüste machen lässt oder nicht. Zweitens verstehe ich nicht, was daran so schlimm wäre selbst wenn, weil jeder sollte sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen und sich nicht immer rechtfertigen müssen“, schrieb sie vor einiger Zeit in dem sozialen Netzwerk.

Die Beauty bei „Promis unter Palmen“

Carina Spack gehört zu den Kandidatinnen bei „Promis unter Palmen“. Dort kämpft die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin um ein Preisgeld von stolzen 100.000 Euro. Ob sich die Beauty gegen die anderen Kandidaten durchsetzen kann? Das zeigt SAT.1 ab dem 25. März 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei „Promis unter Palmen“.