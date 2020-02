Deine Sneaker stinken? So bekommst du den Geruch wieder los!

Dass Füße in geschlossenen Sneakern schnell müffeln, ist kein Geheimnis mehr und kennen wir alle. Der Geruch kann aber auch auf unsere Sneaker übergreifen – aber was hilft eigentlich dagegen?

Das kann ziemlich unangenehm werden: Du bist bei einem Freund zu Besuch, ziehst die Sneaker aus und es kommt ein muffiger Geruch entgegen. Puh, das kann wirklich ZIEMLICH PEINLICH sein! Das hat aber nichts mit mangelnder Hygiene zu tun, sondern ist auf die Schweißbildung zurückzuführen. Du kannst aber vorbeugen – es gibt einige Hausmittel, wo deine Füße und damit auch deine Sneaker nicht mehr so sehr stinken.

Das kannst du gegen müffelnde Sneaker tun

Wenn deine Schuhe sehr stinken, kannst du diese einfach in die Waschmaschine tun. Doch auch hier solltest du einige Dinge beachten: Weischspüler gehört definitiv NICHT dazu. Geeignet ist dafür ein spezielles Hygienewaschmittel. Dieses entfernt die Bakterien, welche für die Geruchsbildung verantwortlich sind. Nicht mehr als 30 Grad sollte außerdem die Waschtemperatur betragen.

Einige Schuhe solltest du nicht waschen

Einige Schuhe sollten aber nicht gewaschen werden – in dem Fall einfach am besten beim Kauf in dem jeweiligen Store nachfragen, ob deine Sneaker dafür geeignet sind. Eine andere Variante ist übrigens auch, dass du deine Sneaker mit Zeitungspapier füllst und unter die Heizung stellst – auch dadurch verschwindet der Geruch. Bedenke aber, dass das Papier regelmäßig ausgetauscht werden muss. Schon gelesen? Müffel-Alarm: Das kannst du gegen Käsefüße tun!