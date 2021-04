Smartphone-Taschen sind der neue Trend!

Noch vor wenigen Jahren setzte man mit Frisuren und Kleidung aus bestimmten Stoffen gewisse Trends. Jetzt macht man es mit Dingen, die man sich um den Hals oder den Oberkörper schnallen kann. Angefangen hat es mit Bauch- und Umhängetaschen über der Schulter. Danach wurden Handyhüllen, die man um den Hals tragen kann, gehyped. Doch das war in vielen Situationen gar nicht so praktisch, weil man oft sein Smartphone irgendwo dagegen gehauen hat. Doch damit ist jetzt durch DIESEN Trend Schluss.

Die Mode entwickelt sich immer weiter. Wenn mal eine neue Erfindung gut ankommt, dann wird sie direkt gehyped und jeder will es haben. So ist es zurzeit mit Smartphone-Taschen – und das komplett zurecht. Immerhin sind sie praktisch und schützen auch dein Smartphone vor schlechtem Wetter und Kratzern auf dem Display.

Was genau sind Smartphone-Taschen?

Oft sind sie eher länglich und echt mini. Es ist nicht mehr Platz als nur für dein Smartphone – normalerweise. Natürlich gibt es auch noch Ausführungen, wo man mal noch ein oder zwei kleine Taschen dran hat. Aber ansonsten war es das. Im Endeffekt sind sie eine Mischung aus normalen Umhängetaschen und den umhängbaren Handyhüllen. Aus diesen zwei Trends der letzten Jahre hat man ganz einfach einen neuen gemacht. Und der kommt richtig gut an. Gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird, ist er in vielerlei Hinsicht super praktisch.

Diese Vorteile haben sie

Sie sehen nicht nur echt gut aus, sondern schützen unseren sehr wichtigen und alltäglichen Begleiter vor schlechtem Wetter. Zudem bietet es auch noch Schutz für das Display und es kann nicht mal schnell aus der Hosentasche rutschen. In der Tasche bleibt das Smartphone immer sicher verwahrt. Ein Modetrend, der also irgendwo auch praktisch ist. Wenn man nämlich eine umhängbare Handyhülle trägt und mal die Schuhe zu machen will, kann es sein, dass das Smartphone mit dem Bildschirm irgendwo dagegen stößt oder nervig im Gesicht herumhängt. Mit so einer Tasche kann das nicht mehr vorkommen.