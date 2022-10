Smartphone richtig schützen – darauf solltest du achten

Das Smartphone ist für viele Menschen der wohl wichtigste Begleiter des Alltags und dies auch aus gutem Grund. Man bleibt die ganze Zeit erreichbar und kann auch unterwegs eine Vielzahl von sehr wichtigen Dingen erledigen.

Doch das eigene Smartphone braucht Schutz durch eine passende Hülle. Nur so kann man sicher sein, dass das Smartphone auch auf lange Sicht benutzbar bleibt. Stürze passieren und mitunter lässt sich dies auch gar nicht verhindern. Hält man doch schließlich das Smartphone unzählige Male am Tag in den Händen.

Gängige Modelle sind besonders leicht mit einer passenden Hülle zu versehen

Bist du aktuell auf der Suche nach Hüllen für das iPhone 12? In diesem Fall könnten Sie besonders viel Glück haben, denn Hüllen für das iPhone 12 gibt es besonders viele. So kann man sich schnell und einfach für ein passendes Design entscheiden und ist nicht nur auf eine streng limitierte Auswahl begrenzt. Dies sollte man somit auch bei der Anschaffung eines Handys bedenken. Je unbekannter das Modell ist, desto schwieriger wird es am Ende auch eine passende Hülle zu erhalten.

Die passende Auswahl treffen

Natürlich liegt es in erster Linie an der eigenen Präferenz, zu entscheiden, welche Hülle für das aktuell verwendete Smartphone am besten geeignet ist. Es gibt in diesem Bereich harte und weiche Hüllen und auch solche mit einem integrierten Riemen. Alle Hüllen sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Hier reicht die Auswahl von Echt- und Kunstleder bis hin zu Silikon und auch diversen Arten von Kunststoff. Was für das Material gilt, ist ebenso für das Design gültig. So finden sich Hüllen für das Smartphone, die eher schlicht in matten Farbtönen gehalten sind. Wiederum andere haben auffällige Muster oder sind mit Glitzer ausgestattet. So kann man den eigenen Wünschen entsprechend immer ein attraktives Modell finden.

Welche Handyhülle bietet aus Sicht des Materials den besten Schutz?

Eine Handyhülle aus Silikon bietet den besten Schutz vor Stürzen und Stößen, da das weiche Material Stöße abfedert und ebenso auch dazu in der Lage ist, das Innere des Handys zu schützen. Letzterer Aspekt wird leider immer wieder unterschätzt. Fällt das Handy zu Boden, so müssen in diesem Fall nicht nur Schäden am Display die Folge sein. Im schlimmsten Fall können hier auch Kontakte abbrechen. So bemerkt man dann zum Beispiel, dass das Smartphone sich immer wieder aufhängt oder sich teilweise nicht mehr einschalten lässt. Um diese sehr unangenehmen Probleme gar nicht erst auftreten zu lassen, ist eine gute Hülle aus Silikon in aller Regel die beste Wahl.

Ein Display ohne Defekt ist für die reibungslose Nutzung unabdingbar

Der Bildschirm bzw. das Display ist der empfindlichste Teil eines Smartphones. In den letzten Jahren sind mit Smartphones ausgestattete Touchscreens immer moderner geworden. Somit hat das Display immer weiter an Bedeutung gewonnen. Kommt es zu Sprüngen und starken Kratzern, kann man bestimmte Dinge nicht mehr korrekt empfangen. Zudem können auch bestimmte Funktionen aussetzen. Dies zeigt einmal mehr, warum man auf eine hochwertige Hülle besser nicht verzichten sollte.

Folien können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen

Sinnvoll ist es in den meisten Fällen auch, wenn das Smartphone eine Displayschutzfolie hat. Einige Hersteller versorgen ihre Handys mit einer solchen Folie bereits ab Werk. Ist dies nicht der Fall, kann man diese auch nachträglich anbringen lassen. Eine gute Schutzfolie hinterlässt zudem keine Kleberückstände, wenn man diese wieder vom Telefon entfernen möchte. Daher ergibt sich aus der Nutzung kein erkennbarer Nachteil.

Auf eine gute Hülle darf man keineswegs verzichten

Will man sein Smartphone auf lange Sicht nutzen, empfiehlt sich die Anschaffung einer Hülle mit guter Qualität. Besonders zu empfehlen sind hier solche Hüllen, die aus Silikon gefertigt worden sind, da hier auch Stürze besonders effektiv abgefedert werden können, was wiederum die Nutzungsdauer des Smartphones massiv verlängern kann. Außerdem kann die Anschaffung einer Schutzfolie sehr zu empfehlen sein. Hier sind es vor allem solche Folien aus Panzerglas, die einen besonders hohen Schutz auf Dauer bieten können.