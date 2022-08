Darum solltest du dein Handy nie mit ins Bett nehmen!

Kurz vorm Einschlafen noch schnell den Instagram-Feed checken oder Nachrichten bei Whatsapp schreiben. Das Handy bleibt dann meistens neben dem Bett liegen, denn das Mobilgerät ist gleichzeitig auch noch unser Wecker. Doch ist das eigentlich gefährlich?

Die meisten von uns lassen ihr Smartphone nachts direkt neben oder im Bett liegen. Immer wieder hört man jedoch, dass die Wellen, die das Handy aussendet, schädlich für den menschlichen Körper sein sollen – aber ist das wirklich so? Dieser Frage sind Experten nachgegangen und haben das etwas genauerer unter die Lupe genommen.

Ist das Handy neben dem Bett schädlich?

Tatsächlich kann das für den Körper gefährlich sein – auch im Standby-Modus. Zumindest auf langfristige Sicht. Denn die Handystrahlen stehen in Verdacht, tatsächlich Krebs auslösen zu können – auch, wenn das Mobilgerät nicht in Benutzung ist, sondern auch nur neben uns liegt.

So verändern sich unsere Gehirnzellen

Schon 15 Minuten telefonieren kann unsere Gehirnzellen verändern, wie unter anderem das Weizmann Institute of Science herausgefunden hat. Endgültig erforscht, ob Krebs durch die Handystrahlen ausgelöst wird, ist das aber noch nicht. Dennoch schadet es bestimmt nicht, das Smartphone einfach aus dem Schlafzimmer zu verbannen.

Darum solltest du nachts nie den Akku aufladen

Einige nutzen die Nacht auch dazu, um das Smartphone aufzuladen – aber auch das ist keine gute Idee. Der Grund? Der Schlaf kann dadurch gestört werden. „Unser Gehirn nutzt Elektrizität, um Botschaften an unsere Muskeln zu senden. Bei manchen Leuten können diese künstlichen Energiequellen in unserem Zuhause diese Vorgänge stören“, warnt David Gale in der Daily Mail. Das Laden von Akkus erzeugt außerdem Hitze – im schlimmsten Fall kann deine Bettwäsche sogar anfangen mit brennen. Deshalb sollte dein Gerät auch erst gar nicht unter dem Kopfkissen oder der Decke liegen – da die Hitze dann nicht entweichen kann, ist die Brandgefahr besonders hoch. Schon gelesen? So gefährlich ist ein kaputtes Ladekabel wirklich!