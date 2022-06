Smartphone: Mit diesen 4 Tricks gelingen dir die perfekten Fotos

Mittlerweile braucht man im Alltag gar keine richtige Kamera mehr, wenn man ein gutes Smartphone hat. So kann man auch richtige gute Bilder im Alltag machen. Allerdings hat man auch nicht so viele Funktionen wie bei einer richtigen Kamera. Um also das Beste aus jedem Bild herauszuholen, muss man auf ein paar kleine Details achten, damit sie noch besser aussehen.

Die Kameras in unseren Smartphones werden immer krasser. Sie haben allerdings auch ihre Schwachstellen. Damit man die schönsten Momente auch am besten festhält, muss man ein paar Kleinigkeiten beachten. So sehen die Schnappschüsse aus dem Urlaub, das Selfie oder auch das Gruppenbild noch besser aus.

So gelingen dir die perfekten Schnappschüsse

Achte auf die Sonne

Das ist besonders wichtig. Die Sonne sollte nämlich nie in die Linse deines Smartphones hineinscheinen. Die Belichtung wirkt viel besser, wenn man so fotografiert, dass die Sonne im Rücken des Fotografen ist. Dadurch hat man auch keinen überbelichteten Hintergrund und das Motiv, was man fotografieren möchte, ist auf diese Weise auch nicht zu dunkel.

Der richtige Modus

Jedes Handy hat heutzutage viele verschiedene Modi, damit das Bild bestmöglich aussieht. Achte also darauf, dass du es richtig eingestellt hast. Falls du ein iPhone hast, gibt es den Modus Portrait, welcher für Selfies wirklich sehr gut geeignet ist, da alle umliegenden Details unscharf werden.

Linse putzen

Unser Smartphone haben wir täglich viele Male in der Hand und es passiert nicht selten, dass man mit den Fingern auf das Glas der Linse kommt. Bevor du also einen Schnappschuss machen willst, solltest du deine Kamera vorsichtig putzen. Am besten eignet sich Stoff, der nicht zu kratzig und sehr weich ist. Bestenfalls ein Brillenputztuch.

Das richtige Format

Das wird sehr gern vergessen – ist aber eigentlich ganz simpel. Wenn man ein Foto von Gebäuden, Landschaften oder einen großen Raum fotografiert, dann sollte man dabei das Handy immer quer halten. So bekommt man deutlich mehr darauf. Es wirkt viel besser und man hat nicht nur ein schmales Bild mit viel Himmel und/oder Boden.