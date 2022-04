Smartphone: Das kannst du tun, wenn dein Speicher voll ist

Irgendwann ist bei jedem Smartphone mal der Speicher voll. Bei dem einen geht es schneller, bei manch anderen dauert es länger. Doch irgendwann ist es so weit. Dann will man aber auch nicht aus den ganzen Fotoalben jedes Bild, was man nicht mehr braucht, einzeln löschen. Es gibt auf jeden Fall viel effektivere Methoden, damit du wieder schnell und viel Platz auf deinem Gerät hast.

Nichts ist nerviger als ein voller Handyspeicher. Unser Smartphone überhäuft uns dann nämlich immer mit den ganzen Meldungen, dass der Speicher keinen Platz mehr hat. Wir von KUKKSI verraten dir, wie du dein Handy ganz schnell entrümpeln kannst, ohne dass du alle deine Bilder oder Videos löschen musst.

So leerst du deinen Speicher auf dem Smartphone

Lösche unnötige Apps

Jeder von uns hat irgendwelche Anwendungen auf dem Smartphone, die man eigentlich so gut wie nie oder wirklich nie braucht. Oft belegen sie viel Speicher, also wäre es besser, wenn du sie löschst. So hast du direkt wieder sehr viel freien Speicher und musst dabei nicht mal irgendetwas Wichtiges löschen.

Bilder und Videos

Sie nehmen meistens mit Abstand den meisten Speicher ein. Am besten wäre es, wenn du sie einfach alle auf deinen Laptop oder PC kopierst und anschließend vom Handy löschst. So geht dir nichts verloren und du hast direkt sehr viel deines Speichers wieder frei. Zudem kann man am PC sehr viel besser unnötige Bilder und Videos löschen.

Deine Downloads

Je nachdem, welches Betriebssystem du hast, gibt es durchaus einen Ordner, wo du alle deine Downloads drin hast. Meistens kann man dort eine ganze Menge löschen, weil man vieles gar nicht mehr benötigt. Zwar kommt da meistens nicht so viel freier Speicher zusammen, doch wenn man mal schnell etwas Kapazität braucht, kann das schon eine sehr gute Lösung in der Not sein.