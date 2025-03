Ski-Talent Marco Degli Uomini (†18) ruft nach schlimmen Sturz seine Mutter an – und stirbt danach plötzlich

Der Tod des italienischen Ski-Talents Marco Degli Uomini erschüttert die Wintersportwelt. Der Athlet schrieb nach seinem Sturz seiner Mutter – kurz danach ist er im Alter von 18 Jahren verstorben.

Der italienische Skisport trauert um eines seiner vielversprechendsten Talente: Marco Degli Uomini hatte einen schweren Trainingsunfall. Kurz danach ist er im Alter von nur 18 Jahren gestorben.

Marco Degli Uomini stürzte 70 Meter in die Tiefe

Die Tragödie ereignete sich bereits am vergangenen Samstagmorgen in der nordostitalienischen Region Friaul-Julisch Venetien. In den Karnischen Alpen will sich Marco Degli Uomini auf einen Super-G-Wettbewerb vorbereiten. Um kurz nach 7.40 Uhr machte der 18-Jährige eine Aufwärmabfahrt. Über seine Skier verliert das junge Talent dann plötzlich die Kontrolle und stürzt rund 70 Meter in die Tiefe, wie mehrere italienische Medien berichten.

Ski-Talent schreibt nach Sturz seiner Mutter – dann ist er tot

Kurz nach dem dramatischen Zwischenfall schreibt Marco Degli Uomini noch seiner Mutter, dass er gestürzt sei. „Ich habe mir wohl die Beine gebrochen … blieb ruhig“, schreibt er ihr und macht deutlich, dass er wohl nochmal Glück im Unglück hatte. Doch nur wenige Augenblicke kommt alles anders: Im Krankenhaus verschlechtert sich sein Gesundheitszustand dramatisch – und stirbt einige Stunden nach dem Sturz. Laut der italienischen Tageszeitung La Repubblica hörte sein Herz auf, zu schlagen.

Neben mehreren Brüchen habe er ein schweres Thoraxtrauma davongetragen – es handelt sich dabei um eine schwere Brustkorbverletzung. Im Krankenhaus kam es offenbar zu Komplikationen – nähere Details dazu sind jedoch nicht bekannt.

„Wir wollen dich so in Erinnerung behalten, Marco, glücklich auf Skiern, denselben Skiern, die dich auf tragische Weise von uns allen weggerissen haben. Danke für dein großes Herz, danke für deine Aufrichtigkeit, danke für deine Hilfsbereitschaft, danke für deine Loyalität und Fairness. Du wirst immer bei uns sein“, schreibt sein Ski-Club Monte Dauda.

Marco Degli Uomini hatte bereits an internationalen Fis-Rennen teilgenommen und galt als vielversprechendes Talent im italienischen Skisport. Der Verlust trifft die Ski-Community hart – insbesondere auch, weil Matilde Lorenzi, einer weiteren jungen Athletin, im Oktober bei einem Unfall ums Leben kam.