Sind Säfte aus dem Supermarkt wirklich gesund?

Wenn man in den Supermarkt geht und auf die Etiketten von verschiedensten Säften schaut, dann sieht man immer eine Vielzahl von verschiedenen Vitaminen. Jede Marke verspricht einem der Beste zu sein. Doch wie gesund ist beispielsweise ein Orangensaft aus dem Supermarkt und worauf sollte man unbedingt achten?

Du trinkst unglaublich gern Saft, aber achtest auch darauf, dich gesund zu ernähren? Auch wenn es komisch klingt, aber dann ist nicht jeder Saft für dich geeignet. Viele Säfte haben unglaublich viel Zucker in sich, nur um den perfekten Geschmack zu treffen. KUKKSI verrät dir, worauf du achten solltest.

Was taugen Säfte aus dem Supermarkt?

Das Saftregal in Supermärkten ist meistens sehr groß und bietet eine breite Auswahl an Direktsäften, Nektaren und Konzentrat. Doch was sollte man davon kaufen, wenn man sich gesund ernähren will? Beim Konzentrat wird das Wasser so entzogen, dass man nur noch eine kleine Masse hat – also das Konzentrat selbst. Das lässt sich dann besser transportieren. Dabei verlieren sie oft kaum Inhaltsstoffe, wie Studien belegen. Es kommt eben auch auf die Qualität an. Direktsäfte selbst sind am naturbelassensten und bieten auch eine Menge Nährstoffe und Vitamine. Fruchtnektare dagegen haben oft sehr viel Zucker in sich, was echt nicht so gesund ist.

Fazit

Direktsäfte und Konzentrate sind zwar nicht schlecht, man muss aber immer noch einmal einen Blick auf die Inhaltsstoffe werden. Ist der Zuckeranteil pro 100 Milliliter sehr hoch, dann solltest du unbedingt die Finger davon lassen. Falls es aber eher wenig ist und es zudem vielleicht noch eine regionale Biomarke ist, dann ist es umso besser. Natürlich wäre die beste Variante immer noch, dass man das Obst oder auch Gemüse selbst entsaftet, aber das ist oft eher umständlich. Falls du aber sehr auf deine Ernährung achten solltest, kann man diese Variante wirklich nur empfehlen. So hast du weder Zusätze noch einen sehr hohen Zuckergehalt und es ist 100 Prozent natürlich.