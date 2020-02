Sina Minou: Das macht BTN-Caro heute!

Sina Minou aka Caro war damals einer der beliebtesten Darstellerinnen bei „Berlin – Tag & Nacht“. Doch seit ihrem Ausstieg in der beliebten Daily ist es ruhig um die Beauty geworden – aber was macht sie eigentlich heute?

Caro sorgte bei „Berlin – Tag & Nacht“ immer wieder für Chaos. Mit ihrer frechen Art eckte sie bei den anderen aber manchmal an. Caro war Tätowiererin – zunächst als Lehrling, später im Tattoo-Studio von Daniel Krause. Caro wollte keine feste Beziehung, sondern stand eher auf One-Night-Stands. Später wurde sie aber schwanger – das Kind hat sie dann jedoch verloren und die Beziehung mit Maik ist zerbrochen.

So ging es nach ihrem Ausstieg bei BTN weiter

Die Darstellerin war nicht nur Tätowiererin bei „Berlin – Tag & Nacht“, sondern ist es auch im echten Leben. Sina Minou arbeitet auch noch heute in ihrem Job und tätowierte im Jahr 2018 in einer neuen Location. „Neues Jahr neue Location. 2018 Stech ich im Gesundbrunnencenter zu“, schrieb Sina Minou damals auf ihrer Facebook-Seite. Das Gesundbrunnencenter befindet sich im Berliner Stadtteil Wedding an der S-Bahnstation Gesundbrunnen.

Sina Minou ist mit Daniel Krause unterwegs

Sina Minou arbeitet übrigens mit Daniel Krause zusammen uns sind zusammen immer wieder auf Events. „Die Tattoo Convention Dresden setzt mal wieder einen drauf. Für uns eine besondere Convention..von daher haben auch wir ein paar neue Gesichter im Gepäck;) Seid gespannt, und lasst euch blicken. Wir freuen uns auf euch!“, verkündet Sina Minou zu damals einem Schnappschuss mit Daniel Krause.

Riesige Fanbase bei Instagram

Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ tritt heute übrigens auch als Model auf. Neben ihrem Hauptjob als Tätowierein ist die Beauty auch bei Instagram sehr aktiv und lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben – in dem sozialen Netzwerk hat sie eine stolze Fanbase von mehr als 300.000 Followern. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.