In den neuen Folgen von „Die Wollnys“ geht es wieder ziemlich turbulent zu. Nach dem Urlaub in der Türkei freut sich Silvia vor allem auf ihr jüngstes Enkelkind und den neuen Garten. Das Enkelkind ist da – der Garten nicht. Nun müssen alle mitanpacken, damit der Traum von der grünen Oase doch noch Wirklichkeit wird – doch dann kommt plötzlich alles ganz anders.

Heimkehr in Ratheim: Mama Silvia, Partner Harald und die Töchter Estefania und Loredana kommen aus dem Türkei Urlaub zurück. Silvia freut sich besonders auf den neuesten Familienzuwachs: Sylvanas und Flos Tochter Anastasia. Während des Urlaubs konnte sie die Kleine nur über Video-Telefonie sehen. Nun freut sie sich sehr darauf, ihr Enkelkind endlich wieder auf den Arm nehmen zu können. Außerdem hatte Silvia dem Rest der Familie für die Zeit ihrer Abwesenheit eine wichtige Aufgabe übertragen: Die Daheimgebliebenen sollten hinter dem Haus einen Garten anlegen.

Silvia Wollny ist schockiert

Doch als sie voller Vorfreude ihren neuen Garten begutachten will, ist sie schockiert. Denn statt einer grünen Oase findet sie lediglich die alte Baustelle vor. Niemand hat sich darum gekümmert! Offenbar muss Silvia die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Und auch jetzt noch laufen die Arbeiten äußerst schleppend an. Trotz klarer Ansage arbeiten nur Estefania, Peter und Enkel Justin am Projekt Garten mit. Wo ist der Rest der Großfamilie?

Der Haussegen hängt schief

Silvia ist wütend und wünscht sich jetzt endlich mehr Unterstützung. Tochter Sylvana versucht die Wogen zu glätten und animiert die anderen, ebenfalls kräftig anzupacken. Für den Familienfrieden wäre das jedenfalls sehr förderlich. Schließlich sind dann doch alle dabei. Die Chancen, dass sich Silvias Traum von einer Gartenoase erfüllt, stehen nun gar nicht mal so schlecht. Die Wollnys wären ja auch nicht die Wollnys, wenn sie nicht am Ende doch alle fest zusammenhalten würden. Die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI ab dem 8. Januar 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr.