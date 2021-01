Silvia Wollny: Liebes-Aus mit Harald?

Mit einem kryptischen Post gibt SIlvia Wollny einige Rätsel auf. In den sozialen Netzwerken spricht die Kult-Mama von einer Trennung nach acht Jahren. Gehen etwa sie und Harald getrennte Wege?

Silvia Wollny schockt ihre Community mit emotionalen und traurigen Zeilen. Ihr Lieben, ich muss euch leider etwas mitteilen und es fällt mir nicht leicht. 8 Jahre warst du an meiner Seite aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. 💔 Die Fehler der letzten Zeit kann ich leider nicht mehr tolerieren. 😔 Auf deinem weiteren Weg wünsche ich dir viel Glück, danke für die schöne Zeit. Bleibt bitte alle gesund”, schreibt Silvia Wollny in einem Statement bei Instagram.

An wen richtet Silvia Wollny die Zeilen?

Unklar ist bisher: An wen sind diese Zeilen gerichtet? Auf dem Schnappschuss ist nur Silvia Wollny selbst zu sehen. Was sie jedoch damit gemeint, bleibt völlig offen. Die Fans spekulieren aber sofort in den Kommentaren, was passiert sein könnte. Die Follower vermuten, dass sie und Harald möglicherweise getrennte Wegen gehen könnten.

Fans spekulieren über Liebes-Aus mit Harald

“Ich hoffe nicht, das ihr euch getrennt habt. Aber soweit ich in Erinnerung habe, seid ihr seid 2014 zusammen. Das wären keine 8 Jahre. Ihr seid doch nur zusammen komplett”, schreibt beispielsweise ein Follower. “Wenn es so sein sollte ist es so. Wenn es wirklich Harald ist, dann hab ich mir das schon seit längeren gedacht. Seit ein paar Wochen habe ich die Kette, wo Harald draufsteht, nicht mehr auf Videos oder Post gesehen. Alles hat einen Grund und manchmal ist es so. Alles Gute weiterhin für alle”, meint ein anderer.

Einige User kritisieren aber auch den Post von Silvia Wollny. “Ich bin so genervt. Erstmal wieder schön in den Mittelpunkt rücken…. Eine riesen Welle machen ich muss euch was Mitteilen…. aber nicht sagen was los ist. Was für eine Wollnylogik wieder”, heißt es in einem Kommentar. Ihre Community hofft, dass sie bald mehr erfahren. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sarafina Wollny: Schlimme Ehe-Krise mit Peter!