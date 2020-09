Silvia Wollny: Neuer OP-Termin! Riesige Sorge um Harald

In der neuen Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” veranstaltet Silvia eine Party, um Spenden für Bedürftige zu sammeln. Ihrem Lebensgefährten Harald besteht eine OP am Herzen bevor – die Familie bangt um seinen Gesundheitszustand.

Im Rahmen eines Spendenaufrufs für ihren eigenen gemeinnützigen Verein “Silvia hilft e.V.”, lernt Silvia Wollny die Begegnungsstätte für Obdachlose namens „Dein Name ist Mensch“ in Krefeld kennen. Der Verein betreibt ein Café für obdachlose Kinder, Jugendliche und Menschen in Not. Hier bekommen Betroffene nicht nur frische Kleidung, sondern auch etwas zu essen. Silvia erfährt, dass es der Einrichtung aktuell vor allem an Lebensmitteln in großen Mengen fehlt, um die Bedürftigen vor Ort während der kalten Jahreszeit zu versorgen. Tief bewegt, beschließt die Elffachmama spontan mit ihrer Familie Spendengelder zu sammeln, um dem Verein auszuhelfen. Sie kommt mit ihren Kindern auf die Idee, einen anstehenden Bühnen-Auftritt in einer Kasseler Diskothek dafür zu nutzen. Bei der Veranstaltung sollen möglichst viele Spendengelder eingenommen werden.

Herzleistung von Harald ist noch immer schlecht

Anspannung bei Silvia und Harald. Im Oktober 2018 erlitt Harald im Türkeiurlaub einen Herzinfarkt. Trotz intensiver medizinischer Behandlungen und einer anschließenden Reha hat sich die Herzleistung des 59-Jährigen bis heute nicht verbessert. Bei einer Herzkatheteruntersuchung soll nun gecheckt werden, wie es Haralds Herz geht. Außerdem dient die Untersuchung auch der Einschätzung ob Harald ein Spenderherz benötigt.

Der nächste OP-Termin steht fest

Der bevorstehende OP-Termin beunruhigt auch Silvia. Sie findet, dass Harald sich zu wenig schont im Alltag und dass er den Kindern endlich reinen Wein einschenken sollte. Harald kostet das Überwindung: Er möchte von der Familie nicht in Watte gepackt und als Kranker behandelt werden. Kann der Eingriff am Ende planmäßig durchgeführt werden? Wird Harald die Untersuchung ohne Komplikationen überstehen? Und kann er das Krankenhaus wie geplant am nächsten Tag wieder verlassen? Zudem hat Calantha noch eine wichtige Neuigkeit in Bezug auf ihre Beziehung zu Gino, die sie Mama Silvia beichten möchte. Was hat die junge Mutter auf dem Herzen? RTLZWEI zeigt “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am Mittwoch um 20:15 Uhr.