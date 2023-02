Silvia Wollny knallhart: Zungenkuss-Verbot für Estefania!

Der Umzug der Wollny-Großfamilie in ihr Lieblingsland, die Türkei, entpuppt sich in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ als stressig. Zusätzlich steht die Erstkommunion von Celina an. Estefania freut sich auf ihren ersten Videodreh in der Türkei, zu ihrer Single „Sommerliebe“.

Silvia, Harald, Estefania und Cataleya verbringen schöne Tage in ihrem Lieblingsurlaubsland, in der Türkei. Aktuell wohnen sie noch in den angemieteten Ferienwohnungen. Das bereits gekaufte Ferienhaus in Ilica soll so schnell wie möglich von der gesamten Großfamilie bezogen werden. Doch davor muss erst der Pool und der Innenausbau fertiggestellt werden. Der Zeitplan ist eng. Zwischen dem Türkeibesuch und den Sommerferien steht ein großes Familienfest an. Sylvanas und Flos älteste Tochter Celina soll ihre Erstkommunion empfangen. Am Tag der Feier geht einiges schief und Sylvana steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch.

Erster Videodreh für Estefania Wollny in der Türkei

Der Stress wird nicht weniger, denn nur eine Wohnung in der Türkei ist bezugsfertig. Silvias ältester Tochter vergeht die Lust auf Urlaub, bevor er angefangen hat. Zudem ist ihr Verlobter bei der Anreise nicht dabei. Er düst mit viel Inventar und Klamotten aus Deutschland in die Türkei, um das neue Ferienhaus heimelig einrichten zu können. Estefania hingegen schwebt auf Wolke 7, denn ihr Videodreh zu ihrer Single „Sommerliebe“ steht an. Es ist ihr erster Videodreh, der in der Türkei stattfindet. Zusammen mit ihrem türkischen Freund Ali wird sie vor der Kamera stehen.

