Silvia Wollny: Heftiger Zoff mit Peter!

In der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” hat die Großfamilie eine große Ladung an neuen Möbeln erhalten. Doch dann kommt es zwischen Silvia und Peter Wollny zu einem heftigen Streit.

Möbel-Stress im Wollnyheim! Die Großfamilie hat eine riesige Ladung neuer Möbelstücke. Peter und Flo sind genervt dass die körperlich anstrengende Arbeit des Zusammenbaus der neuen Möbel ausschließlich an ihnen hängen bleibt.

Es knallt zwischen Silvia und Peter Wollny

Die Großfamilie hat eine riesige Ladung neuer Möbelstücke. Peter und Flo sind genervt dass die körperlich anstrengende Arbeit des Zusammenbaus der neuen Möbel ausschließlich an ihnen hängen bleibt. Doch nicht nur Silvias straffer Zeitplan macht Peter und Flo zu schaffen, Mama Wollny schaut den Jungs auch noch mit Argusaugen bei jedem Handgriff über die Schulter und mischt sich ein. Das raubt Peter und Flo den letzten Nerv! Bis Peter schließlich der Kragen platzt und es zum Streit mit Silvia kommt. Werden die Jungs Silvias straffen Zeitplan einhalten können? Oder schmeißen Peter und Flo am Ende noch das Handtuch und lassen die Familie allein im Möbelchaos sitzen?

Silvia und Harald haben keine Privatsphäre

Immer mehr kristallisiert sich heraus, dass es ungut war, dass Silvia und Harald sich selbst keine Rückzugsmöglichkeit im Haus geschaffen haben. Privatsphäre haben Harald und Silvia seit dem Umzug aus Neuss nach Ratheim kaum noch und die fehlende Zeit zu zweit zerrt immer mehr an ihren Nerven. Besonders Silvia stört es, dass ihre Kinder nicht respektieren und akzeptieren wollen, dass auch sie als Großfamilienmama mal ihre Ruhe braucht.

Eine Lösung muss her: Silvia und Harald denken über klar gekennzeichnete Ruhezonen in ihrem Schlaf- und Badezimmer nach und setzen diese in die Tat um. Nachdem diese Maßnahme nicht fruchtet, kommt Harald eine Idee: Wie wäre es mit einer Verkehrsampel im Treppenbereich? Wenn die auf Rot steht, ist der Zugang zum elterlichen Bereich im Erdgeschoss verboten. Wie werden die Kinder darauf reagieren? Findet die Großfamilie eine Lösung für das Problem? Die neue Doppelfolge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Sarafina Wollny: Schlimme Ehe-Krise mit Peter!