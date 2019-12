Die Wollnys: Der Starttermin zur neuen Staffel steht fest!

Bei den Wollnys ist immer viel los! Für die Fans gibt es nun tolle Neuigkeiten: RTLZWEI hat den Starttermin der neuen Staffel bekanntgegeben.

Harald erlitt einen Herzinfarkt, danach musste auch noch Estefania Wollny ins Krankenhaus. Und als wäre das nicht genug, hat sich Loredana dann auch noch eine Fuß-Verletzung zugezogen. Es gab auch zahlreiche schöne Momente – dazu zählen die Hochzeit von Estefania und Peter sowie das zweite Baby Anastasia Sophie von Sylvana und Florian.

RTLZWEI gibt Starttermin bekannt

Schon bald gibt es neue Geschichten rund um die Großfamilie im TV. RTLZWEI hat nämlich den Starttermin der neuen Staffel bekannt gegeben: Die Folgen laufen ab dem 8. Januar immer mittwochs um 20:15 Uhr. „2020 könnte gar nicht besser starten. Ab 8. Januar läuft bei RTLZWEI eine neue Wollny-Staffel. Freut euch auf diese Highlights: Taufe, Einschulung, Geburtstagsparty und ein großer Auftritt“, schrieb Silvia Wollny bei Facebook.

Erste Details zur neuen Staffel

In den neuen Folgen will Estefania Wollny nach den gesundheitlichen Rückschlägen als Sängerin durchstarten. Bei „Dortmund Ole“ tritt sie gemeinsam mit Mama Silvia auf. Calanthas Tochter Cataleya wird getauft, aber auf den gleichen Tag fällt auch die Geburtstagsparty von Sara-Jane – muss nun eine Feier ausfallen? Das zeigt RTLZWEI ab dem 8. Januar um 20:15 Uhr in den neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“.