Silvia Wollny: Drama um ihre Gesundheit!

Die Wollny-Töchter werden von ihren Babys ganz schön auf Trab gehalten. Oma Silvia versucht in der neuen Folge von „Die Wollnys“ zu helfen, wo sie nur kann. Dann kommt die kleine Cataleya auch noch ins Krabbelalter. Jetzt muss die ganze Wohnung babysicher gemacht werden.

Hinter Sylvana liegen seit der Geburt ihrer zweiten Tochter Anastasia anstrengende zwei Monate. Der ständige Schlafmangel zehrt an ihr. Teenie-Mama Calantha geht ebenfalls auf dem Zahnfleisch. Ihre fast neunmonatige Tochter Cataleya schläft ebenfalls noch nicht durch und fordert extrem viel Aufmerksamkeit – und Geduld.

Harald macht sich Sorgen um Silvia

Auch Oma Silvia bleibt vom Baby-Stress nicht verschont, denn sie versucht, ihren Töchtern zu helfen, wo sie nur kann. Harald befürchtet, dass sie sich auf Dauer damit übernimmt und nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihre Beziehung darunter leidet. Läuft Silvia Gefahr, statt elf Kindern bald dreizehn groß gezogen zu haben? Gerade jetzt ist Baby Cataleya kurz davor, das Krabbeln zu lernen. Fleißig robbt sie bereits durch die Wohnung.

Schimmel in der neuen Wohnung

Spätestens jetzt muss alles babysicher gemacht werden. Es geht darum, Tischecken, Steckdosen und Treppenabgänge entsprechend zu sichern. Zudem bahnt sich ein weiteres Problem an. Vor gerade einmal 23 Monaten sind die Wollnys in ihr neues Zuhause nach Ratheim eingezogen. Alle sind glücklich, dass die Baustellenzeiten endlich vorüber sind. Doch da entdeckt Harald Schimmelsporen und feuchte Stellen in der Küche… Die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ zeigt RTLZWEI am Mittwoch um 20:15 Uhr.