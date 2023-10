Show-Verbot? Petition gegen Walentina Doronina erstellt

Im „Sommerhaus der Stars“ sorgte Walentina Doronina für Furore. Die Blondine mischte gemeinsam mit Can Kaplan die diesjährige Staffel der Realityshow ordentlich auf. Doch hat das nun Konsequenzen? Gegen die TV-Bekanntheit wurde im Netz eine Petition erstellt.

Walentina Doronina sorgte für einige Entgleisungen im „Sommerhaus der Stars“ und eckte mit den anderen Paaren immer wieder an. Mit ihrem provokanten Verhalten vor laufender Kamera und Anschuldigungen bei Instagram hat sie sich keine Freunde gemacht. Ganz im Gegenteil: Fans fordern nun sogar ein Show-Aus und haben eine Petition im Netz erstellt.

Petition gegen Walentina Doronina im Netz gestartet

„Ihr Verhalten ist in jeder Hinsicht unakzeptabel und sollte nicht toleriert werden. […] Sie zeigt keinen Respekt gegenüber Menschen, beleidigt ständig und provoziert unnötige Konflikte. Darüber hinaus erpresst sie Menschen, lügt und betreibt Rufschädigung“, heißt es in einer Petition bei change.org. Außerdem sei es falsch „zu zeigen, dass man mit solchem Verhalten durchkommen kann – geschweige denn Geld damit verdienen kann“. Knapp 6.000 Menschen haben die Petition mittlerweile unterzeichnet (Stand: 27. Oktober 2023, 11 Uhr). Stündlich kommen zahlreiche Unterschriften dazu.

Der „Sommerhaus"-Eklat hatte für Walentina Doronina bereits bittere Konsequenzen. Denn sie und ihr Partner Can Kaplan wurden daraufhin nicht nur von RTL aus der Show geschmissen, sondern die Blondine ist auch bei „The 50" von Amazon Prime rausgeflogen. „Ich war für dieses neue Amazon-Format tatsächlich gebucht. […] Wir wurden dann tatsächlich aus dem Format genommen, bevor die Show wirklich angefangen hat. Ich habe ein bisschen Geld verloren, ich habe vielleicht eine Sendezeit verloren, vielleicht den Gewinn. Aber ich stehe dazu: Er (Gigi, Anmerkung der Redaktion) hat keine Plattform mehr zu bekommen", erzählte Walentina Doronina in der Bild-Zeitung. Denn auch Gigi Birofio sollte ursprünglich an dem Format teilnehmen. Die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars" zeigt RTL immer dienstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ abrufbar.