Shirin David: Darum lehnte sie DSDS-Angebot wirklich ab!

Im kommenden Jahr zeigt RTL die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Nach 20 Jahren wird der einstige RTL-Hit endgültig eingestellt. Der Sender wollte Shirin David in der Jury – doch die Sängerin hat abgesagt und verriet dafür jetzt ihre Gründe.

Im Juli wurde bekannt, dass im kommenden Jahr die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ über die Bildschirme flimmern wird. Damit wird einer der größten RTL-Hits nach 20 Jahren eingestellt. Bisher bekannt ist: Dieter Bohlen und Pietro Lombardi feiern ihr Comeback in der Jury. Der Sender wollte auch Shirin David für die finale Staffel gewinnen – jedoch hat die Influencerin abgesagt.

Shirin David gibt DSDS eine Abfuhr

Shirin David hat jetzt auch ihre Gründe für die DSDS-Absage verraten. „RTL hat allen meinen Forderungen zugestimmt, bis auf eine: Dass diese Jury diverser wird. Vier weiße Menschen an einem Jurypult entsprechen nicht meinen Vorstellungen von einem neuen DSDS“, teilte die 27-Jährige bei Instagram mit. Dieter Bohlen hätte die Sängerin gerne in der Jury gehabt. Bereits 2017 urteilte die Sängerin in dem Format über die Auftritte der Kandidat*innen.

RTL gibt Jury für letzte Staffel bekannt

Unterdessen wurde bekannt, dass neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi nun Popsängerin Leony in der Jury sitzen wird. Das gab der Sender kürzlich in einem Statement bekannt. Derzeit laufen noch die Vorcastings – gedreht wird die Staffel ab Herbst. Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird wahrscheinlich ab Januar 2023 ausgestrahlt – einen genauen Sendetermin hat der Sender bisher noch nicht bekanntgegeben. Schon gelesen? DSDS 2023: Start, Kandidaten, Jury & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!