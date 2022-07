Shawn Mendes: Komplette Tour abgesagt!

Bei einigen Fans dürften wohl die Tränen kullern! Die Community von Shawn Mendes muss stark sein: Der Musiker hat die restlichen Konzerte seiner Welttournee abgesagt. Betroffen sind auch Auftritte in Deutschland.

Shawn Mendes ist einer der erfolgreichsten Sänger überhaupt. Die Fans konnten es kaum erwarten, den Sänger live zu erleben – auch in Deutschland. Hierzulande waren Auftritte in München, Mannheim, Köln, Berlin oder Hamburg geplant. Doch nun die traurige Nachricht: Alle weiteren Konzerte seiner Welttournee wurden abgesagt! Grund sind offenbar mentale Probleme.

Shawn Mendes sagt alle weiteren Konzerte ab

„Wie ihr wisst, musste ich die Shows der letzten paar Wochen verschieben, da ich nicht vollständig auf die Kosten vorbereitet war, die es mit sich bringen würde, wieder auf Tour zu sein“, schrieb der „Treat You Better“-Interpret beim Kurznachrichtendienst Twitter. Er sei sehr aufgeregt gewesen, nach der Pandemie wieder vor tausenden Fans spielen zu dürfen. „Aber die Realität ist, dass ich überhaupt nicht vorbereitet darauf war, wie schwierig das Touren nach dieser Zeit sein würde“, schrieb Shawn Mendes weiter.

Er gibt aber direkt Entwarnung: Seine Karriere gibt er nicht auf und will weiter Musik machen! Er will jedoch dann erst wieder auftreten, wenn er besser vorbereitet ist. „Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist es klarer geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen", so der Sänger.