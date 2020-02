Liebes-Hammer: Sharon Trovato und Severino Seeger sind ein Paar!

Das ist mal eine echte Liebes-Überraschung! Sharon Trovato ist wieder glücklich vergeben – es handelt sich dabei um keinen Unbekannten. Denn ihr neuer Freund ist DSDS-Sieger Severino Seeger.

Im August 2019 hatte der Sieger aus „Deutschland sucht den Superstar“ die Trennung von seiner Ehefrau bekanntgegeben. Doch nun schwebt der Sänger wieder auf Wolken sieben: Nun bestätigte er, dass er mit Sharon Trovato zusammen gekommen ist.

Erstes Statement von Severino Seeger

Mit der TV-Ermittlerin drehte er das Musikvideo zu dem Song „Du bist meine 1“. Und offenbar hat es nun mit Sharon Trovato gefunkt! „Wir sind gerade in der Kennenlernphase, obwohl wir uns schon seit neun Jahren kennen“, sagt der DSDS-Gewinner in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Zuvor waren beide immer in einer Beziehung – daher sind Severino und Sharon noch nicht eher zusammen gekommen.

Kommt bald das erste Pärchen-Foto?

Severino ist mit Sharon total happy. „Ich freue mich, dass es sich mit Sharon so gut anfühlt. Ich bin sehr gerne in ihrer Nähe“, sagt er in dem Interview weiter. Gemeinsame Pärchen-Schnappschüsse gab es bisher noch nicht und auch Sharon hat sich bisher noch nicht dazu geäußert. Die Fans freuen sich für das Paar und warten auf das erste gemeinsame Foto – und das dürfte wohl hoffentlich nicht so lange dauern…